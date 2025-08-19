Venezuela desmiente a EE.UU. y señala qué hay detrás de las acusaciones sobre narcotráfico

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno venezolano aseguró en un comunicado que la acusación de narcotráfico por parte de Washington “revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región”.

“Desde la expulsión de la DEA de nuestro territorio en 2005, Venezuela ha logrado resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado: capturas exitosas, desmantelamiento de redes y control efectivo de fronteras y costas, fruto del esfuerzo y compromiso de nuestras instituciones y del pueblo venezolano”, reza parte de la misiva emitida por el Ministerio para Relaciones Exteriores.

Agregó que observa con total claridad la desesperación de la administración de Estados Unidos que recurre a amenazas y difamaciones contra la nación bolivariana, las cuales “no solo afectan a Venezuela, sino que también ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC”.

“Este espacio promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos”, afirmó.

Pese a ello, enfatizó que Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos.

“Venezuela es un faro de dignidad, resistencia y seguridad para América Latina y el mundo”, dice el comunicado.