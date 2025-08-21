Maduro advierte al gobierno de Trump: La sorpresa que se llevarán si pretenden imponerse a la fuerza

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU), liderado por Donald Trump, se llevaría una “sorpresa” si pretende “imponer la fuerza”.

“No podrán colonizar nuestro país, porque América se levantará por nosotros (...) Aunque es tiempo y territorio de paz, también sabemos combatir con esos flagelos contra la moral. Tenemos espíritu revolucionario”, indicó Maduro, durante la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la ALBA-TCP.

Enfatizó que si EEUU cumple con esa imposición “acabaría con la legalidad internacional”.

Así como “desconoce la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional”, ya que prohíbe explícitamente, de manera abierta y directa, el uso de la fuerza o la amenaza contra cualquier país.

Ante esto, reiteró que en Venezuela se defiende la razón, el derecho a la vida, a la paz, a la unión.

“Queremos paz y la paz triunfará”, dijo Maduro.