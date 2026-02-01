Miami a -6 grados centígrados: bomberos dan estas recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional de Meteorología activó una vigilancia por helada en los condados de Miami-Dade y Broward ante el descenso térmico más severo registrado desde hace más de una década.

Este fenómeno de frío intenso comenzará a manifestarse con mayor fuerza durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo, periodo en el que se prevé que los termómetros marquen valores por debajo del punto de congelación en diversas zonas agrícolas y residenciales.

Érika Benítez, portavoz de los Bomberos de Miami-Dade, explicó:

"Los floridanos no estamos acostumbrados a temperaturas extremadamente frías, por lo que este clima puede crear riesgos diferentes aquí. Los adultos mayores pierden el calor corporal mucho más rápido y pueden no sentir el frío"

Riesgos para la salud y grupos vulnerables

Las autoridades sanitarias advirtieron que la exposición prolongada a estas temperaturas aumenta el riesgo de hipotermia, especialmente en adultos mayores y lactantes. Los especialistas recomiendan el uso de vestimenta en capas, priorizando materiales que retengan el calor corporal, y cubrir extremidades como manos y orejas. Se insta a la población a verificar el estado de vecinos que vivan solos y a evitar que los bebés duerman con mantas excesivamente pesadas o cerca de dispositivos de calefacción.

Prevención de incendios y manejo de calefacción

El uso de calentadores portátiles representa la principal causa de siniestros domésticos durante las olas gélidas en la región.

Para mitigar riesgos, se instruyó mantener estos aparatos a una distancia mínima de 1 metro de cualquier material inflamable y conectarlos directamente a la toma de corriente, evitando el uso de regletas o extensiones.

Asimismo, queda prohibido el uso de hornos, parrillas o generadores dentro de las viviendas debido al peligro mortal por acumulación de monóxido de carbono.

Protección de mascotas y exteriores

La normativa local exige el resguardo de animales domésticos en interiores o en refugios debidamente acondicionados con mantas adicionales.

Para los exteriores del hogar, se recomienda cubrir plantas sensibles y desconectar sistemas de riego para evitar roturas en las tuberías por congelamiento.

En caso de contar con chimeneas, es imperativo asegurar que el tiro esté abierto y que las brasas se extingan por completo antes de que los residentes se retiren a descansar.

