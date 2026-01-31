¡Atención, adultos mayores! Miami abre inscripciones para subsidio de alquiler: esta es la fecha límite

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Miami puso en marcha una nueva convocatoria del Programa de Asistencia para Alquileres para Mayores, una iniciativa que otorga hasta $500 mensuales durante un año a residentes que superen los 62 años.

Desde este lunes 26 de enero y hasta el próximo 20 de febrero, los inquilinos interesados pueden retirar y entregar sus formularios en diversas locaciones distribuidas por los distritos de la ciudad según informaron las autoridades..

De qué va el bono

El beneficio, que se deposita directamente al propietario de la vivienda, busca aliviar la carga económica de la población de la tercera edad en un mercado inmobiliario donde los costos de vida se mantienen en niveles elevados.

Para acceder a este respaldo económico, los solicitantes deben demostrar un ingreso familiar igual o inferior al 50% del Ingreso Medio del Área (AMI) y contar con un contrato de arrendamiento vigente dentro de los límites municipales de Miami.

Selección

El proceso de selección se realizará mediante una lotería informatizada por distritos, un método importante para garantizar la transparencia debido a la alta demanda que suele recibir el programa.

Quedan excluidas de esta ayuda aquellas personas que ya cuentan con beneficios de la Sección 8, residentes en viviendas públicas o quienes enfrentan procesos de desahucio activos al momento de la postulación.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube