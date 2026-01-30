Alerta fiscal: IRS inicia embargos bancarios contra deudores y así puedes evitarlos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensifica sus mecanismos de cobro mediante el envío del "Aviso Final de Intención de Embargo", un documento que advierte a los contribuyentes sobre la incautación inminente de bienes o activos bancarios.

Este proceso administrativo se activa tras un ciclo de cuatro etapas que inicia con la liquidación de la deuda y culmina con la notificación de contacto a terceros, como empleadores o entidades financieras.

¿Cómo funciona el embargo?

Una vez que la agencia emite la orden sobre una cuenta bancaria, el Código de Impuestos Internos establece un periodo de espera de 21 días antes de retirar los fondos según informa El Cronista..

Durante este lapso, el dinero permanece congelado, otorgando al deudor una ventana importante para negociar un plan de pagos, demostrar errores administrativos o liquidar el monto pendiente antes de perder el capital de forma definitiva.

La normativa federal contempla excepciones específicas donde el embargo puede quedar sin efecto, protegiendo al ciudadano si la medida le impide cubrir sus gastos básicos de subsistencia o si el valor del bien confiscado supera con creces la deuda original.

No obstante, la cancelación de la penalidad no elimina la obligación tributaria, por lo que el contribuyente debe formalizar acuerdos a plazos para evitar futuras acciones legales.

Importante

Resulta fundamental que los afectados respondan de inmediato a estos avisos, ya que el IRS tiene la facultad de investigar la situación fiscal a través de clientes y contadores para asegurar el cumplimiento de las obligaciones.

La prevención y la comunicación proactiva con el organismo fiscal son las únicas vías para asegurar la estabilidad financiera frente a estas medidas coercitivas.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube