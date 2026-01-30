Tormenta invernal amenaza Chicago: aquí el pronóstico para el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Las condiciones meteorológicas en el noreste de Illinois y el noroeste de Indiana entrarán en una fase crítica durante las próximas horas. Una banda de nieve sobre el lago Michigan se desplazará de forma errática y generará acumulaciones muy desiguales en distancias cortas. Expertos recomiendan a la población extremar precauciones ante la posibilidad de cambios repentinos en la visibilidad mientras conducen por las autopistas.

Los avisos y vigilancias de tormenta invernal emitidas para el área de Chicago entrarán en vigor este viernes a partir de las 9:00 a.m. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte sobre acumulaciones de hasta seis pulgadas en sectores específicos del condado de Cook y el noroeste de Indiana. La meteoróloga Alicia Roman, de NBC Chicago, confirma que varias rondas de nieve afectarán la región de manera persistente hasta la noche del sábado.

¿Cómo impactará la nieve por efecto lago a los conductores?

El NWS, prevé acumulaciones de entre una y tres pulgadas en periodos de apenas dos a tres horas desde este viernes. Estas ráfagas de nieve reducirán la visibilidad a casi cero en las áreas cercanas a la costa del lago Michigan durante la tarde. Las carreteras resbalosas dificultarán los viajes al norte de la US Route 30, donde la nieve alcanzará tasas de dos pulgadas por hora.

En el condado de Cook, una advertencia de tiempo invernal permanecerá activa hasta la medianoche para cubrir el centro y sur de la zona. La vigilancia de tormenta invernal se extenderá hasta la mañana del sábado debido a la intensificación de las bandas de nieve en alta mar. Los condados de DuPage y Lake también enfrentan riesgos por ráfagas localizadas que podrían dejar capas de hielo traicioneras en calles secundarias y avenidas.

¿Qué acumulaciones totales prevén los avisos para el área de Chicago?

Las zonas al este de la Dan Ryan y la I-57 podrían registrar seis o más pulgadas de nieve, con picos aislados de hasta un pie. Hacia el sureste de la región, los modelos meteorológicos estiman que el acumulado final oscilará entre las tres y seis pulgadas de nieve. En contraste, los condados ubicados más al oeste de Illinois solo recibirán ligeros rastros de nieve sin afectaciones mayores a la movilidad.

La nieve por efecto lago suele ser sumamente localizada y el tiempo varía drásticamente a solo pocas millas de distancia del epicentro. "Prepárense para cambios rápidos en la visibilidad y las condiciones de las carreteras", subrayó el personal del NWS en su último boletín oficial. El sábado se espera un nuevo desplazamiento de la banda de nieve hacia el noreste de Illinois antes de que el sistema abandone la zona.

¿Cuándo terminarán los efectos del temporal en Illinois e Indiana?

Alicia Roman señala que la nieve intensa terminará oficialmente durante la noche del sábado, una vez que la banda se disipe sobre el lago. Los residentes del noroeste de Indiana deben prepararse para condiciones de viaje "casi imposibles" durante la madrugada debido a la acumulación constante. Las cuadrillas de limpieza de Chicago mantienen sus equipos listos para intervenir en las arterias principales conforme la nieve cubra el pavimento.

Los avisos y vigilancias de tormenta invernal emitidas para el área de Chicago sirven como un recordatorio de la volatilidad climática del invierno actual. La coordinación entre las autoridades de transporte y los servicios meteorológicos busca minimizar el número de accidentes viales en este periodo prolongado. Mantenga su tanque de combustible lleno y un kit de emergencia en su vehículo si planea transitar cerca de la frontera entre Illinois e Indiana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube