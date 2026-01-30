Con un cortador de pizza y un tenedor: así intentaron sacar a Luigi Mangione de la cárcel federal

Suscríbete a nuestros canales

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, conocido por albergar a figuras de alto perfil, fue el escenario de un incidente surrealista.

Un hombre, identificado como Mark Anderson, fue arrestado tras intentar engañar a las autoridades federales fingiendo ser un agente del FBI para liberar a Luigi Mangione, el principal sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

El intento de fuga, frustrado por la seguridad de la prisión, añade un nuevo y bizarro capítulo a un caso que ha polarizado a la opinión pública estadounidense.

Un "agente" con tenedor de barbacoa

Anderson, de 36 años y residente de Minnesota, se presentó en el área de admisión de la cárcel alrededor de las 6:50 p. m. Según la denuncia penal, afirmó poseer documentos judiciales "firmados por un juez" que autorizaban la liberación inmediata de Mangione.

Los detalles del arresto:

Credenciales falsas: Al ser interrogado, Anderson no pudo mostrar una placa federal; en su lugar, entregó una licencia de conducir de Minnesota.

Armamento inusual: Tras registrar sus pertenencias, los oficiales encontraron un tenedor de barbacoa y una pequeña cuchilla circular de acero similar a un cortador de pizza.

Perfil del sospechoso: Anderson se había mudado recientemente a Nueva York tras un fracaso laboral y trabajaba en una pizzería antes de planear el fallido rescate.

Mangione: De sospechoso a "causa célebre"

Luigi Mangione, un graduado de la Ivy League, se encuentra bajo custodia federal y estatal por el asesinato de Brian Thompson, ocurrido en diciembre de 2024.

El caso ha generado una ola de apoyo inusual en redes sociales y fuera de los tribunales, donde simpatizantes vestidos de verde (en referencia al personaje de Mario Bros.) exigen su libertad, utilizando el caso como una protesta contra la industria de seguros médicos.

Estatus legal actual:

Juicio estatal: La fiscalía de Manhattan busca iniciar el juicio el próximo 1 de julio .

Caso federal: Este viernes, la jueza Margaret Garnett decidirá sobre el uso de pruebas clave y si la fiscalía podrá solicitar la pena de muerte .

Calendario: La selección del jurado para el juicio federal está programada para el 8 de septiembre.

Una cárcel de "celebridades"

El fallido intento de Anderson pone nuevamente el foco en el MDC de Brooklyn. Actualmente, esta prisión federal no solo alberga a Mangione, sino también a figuras internacionales como el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Además de haber sido el centro de reclusión temporal de personajes como Sean "Diddy" Combs y Sam Bankman-Fried.

Anderson ahora enfrenta cargos federales por hacerse pasar por un oficial de los Estados Unidos, un delito que podría sumarlo a la lista de residentes permanentes del sistema penitenciario que intentó burlar.

