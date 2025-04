Fiscal general de Estados Unidos ordena pena de muerte para Luigi Mangione

Suscríbete a nuestros canales

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, comunicó este martes 01 de abril 2025, que ordenó a los fiscales federales solicitar la pena de muerte para Luigi Mangione, el presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.



"Tras una cuidadosa consideración, he ordenado a los fiscales federales que soliciten la pena de muerte en este caso, mientras implementamos la agenda del presidente Trump para detener los delitos violentos y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", declara Bondi en el comunicado, según la agencia de noticias EFE.



La fiscal general indica que se trata de un "asesinato premeditado y a sangre fría" de Brian Thompson, al que califica de hombre inocente y padre de dos niños pequeños, "a manos de Luigi Mangione".



Bondi asegura que el asesinato fue "un acto de violencia política" y que, según las alegaciones, Mangione "acosó y asesinó al ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024".



"Las acciones de Mangione implicaron una planificación y premeditación considerables, y dado que el asesinato tuvo lugar en público, con transeúntes cerca, podría haber supuesto un grave riesgo de muerte para otras personas", concluye.



En el estado de Nueva York, no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde la de Eddie Mays en 1963, aunque hubo presos en el corredor de la muerte hasta 2007, según el Centro de Información de la Pena de Muerte en EEUU.



Estos cargos federales de asesinato son los que podrían acarrearle al acusado la pena de muerte, aunque también se enfrenta a otros dos procesos judiciales, uno a nivel estatal en Nueva York por un posible acto de terrorismo y otro en Pensilvania.



La fiscalía ha declarado que ambos casos se tramitarán en paralelo. Aunque se espera que los cargos estatales se juzguen primero, no está claro si las declaraciones de Bondi afectarán al orden de los procesos judiciales.



Mangione se ha declarado, por el momento, no culpable de los cargos estatales y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York).



El presunto asesino, de 26 años, está acusado de matar a Thompson el pasado 4 de diciembre en pleno corazón de Manhattan, tras lo que protagonizó una fuga de tintes cinematográficos y, cinco días después, fue arrestado por la policía en un McDonald's de Altoona (Pensilvania).



El caso de Mangione ha generado gran interés en Estados Unidos, donde muchos consideran al joven un héroe que ha hecho frente al negocio de las aseguradoras privadas, hasta el punto en que una iniciativa que reúne fondos para pagar su defensa ha recaudado ya más de 700.000 dólares.

