Acuerdos

Zelenski llega a Mar-a-Lago: así fue el inicio de la reunión clave con Donald Trump

El encuentro busca definir el borrador del plan de paz para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia.

Por Jheilyn Cermeño
Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 03:20 pm
Zelenski llega a Mar-a-Lago: así fue el inicio de la reunión clave con Donald Trump

Con un apretón de manos a la entrada de la residencia de Mar-a-Lago, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 

El encuentro, que busca definir el borrador del plan de paz para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia, inició bajo un clima de optimismo por parte del mandatario estadounidense, quien adelantó que, tras concluir la sesión con Zelenski, mantendrá una comunicación directa con Vladímir Putin.

"He resuelto ocho guerras y esta es la más difícil", confesó el presidente de EEUU al inicio del encuentro, durante su comparecencia ante la prensa junto con el líder de Kiev.

De igual modo, Trump afirmó que o se pone fin al conflicto ahora, o "durará mucho más tiempo", y advirtió de que, en ese caso, "morirán millones de personas".

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Estados Unidos
Domingo 28 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América