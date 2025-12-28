Zelenski llega a Mar-a-Lago: así fue el inicio de la reunión clave con Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

Con un apretón de manos a la entrada de la residencia de Mar-a-Lago, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

El encuentro, que busca definir el borrador del plan de paz para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia, inició bajo un clima de optimismo por parte del mandatario estadounidense, quien adelantó que, tras concluir la sesión con Zelenski, mantendrá una comunicación directa con Vladímir Putin.

"He resuelto ocho guerras y esta es la más difícil", confesó el presidente de EEUU al inicio del encuentro, durante su comparecencia ante la prensa junto con el líder de Kiev.

De igual modo, Trump afirmó que o se pone fin al conflicto ahora, o "durará mucho más tiempo", y advirtió de que, en ese caso, "morirán millones de personas".

