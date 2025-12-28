¿Habrá paz? Zelenski y Trump se reúnen este domingo en Florida: puntos claves de la negociación

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el mundo dirige su mirada a Florida, donde el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente Donald Trump, se reúnen para negociar un acuerdo de paz definitivo.

Tras meses de conflicto, ambos líderes buscan cerrar los últimos flecos de una propuesta que también está siendo consultada con el gobierno ruso para poner fin a la guerra, informó EFE.

Zelenski llega a esta cita tras una intensa jornada de consultas con los principales líderes europeos y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

¿Qué se sabe sobre el estado de la negociación?

Hasta el momento, las delegaciones de Ucrania y EEUU logrado consensuar 18 de los 20 puntos del plan de paz diseñado por Trump.

Este documento es la base sobre la cual Washington está mediando, manteniendo conversaciones paralelas con representantes rusos para encontrar un terreno común que permita el cese de las hostilidades.

Los puntos de conflicto

A pesar del avance, existen dos obstáculos principales. El primero es la exigencia de que Ucrania retire sus tropas del 25% del territorio que aún defiende en la región de Donetsk.

El segundo punto crítico es el control de la central nuclear de Zaporiyia; la propuesta estadounidense sugiere que la planta sea administrada por Estados Unidos, contando con la participación de técnicos tanto rusos como ucranios.

Rusia intensifica la violencia

Mientras se preparaba el encuentro, Moscú lanzó una de sus ofensivas más agresivas. Un ataque masivo con más de 500 drones y decenas de misiles golpeó Kiev y otras ciudades como Jersón y Dnipropetrovsk.

Los bombardeos dejaron víctimas mortales, heridos y graves daños en la red eléctrica y zonas residenciales, lo que para Zelenski es una prueba clara de que Vladímir Putin no desea la paz.

Diplomacia previa al encuentro

Donald Trump confirmó que, antes de ver a Zelenski, mantuvo una llamada telefónica productiva con Vladímir Putin.

Por su parte, el líder ruso advirtió que, de no aceptarse una salida negociada bajo sus términos, Rusia cumplirá sus objetivos militares mediante el uso de la fuerza.

Tras la cita en Florida, Zelenski tiene previsto retomar el contacto con sus aliados europeos para informar sobre los resultados de la reunión.

