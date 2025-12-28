¡Perú bajo emergencia! Fuerte sismo y dos réplicas dejan múltiples heridos: revelan balance de los daños

Suscríbete a nuestros canales

Un fuerte sismo de magnitud 6.0 alarmó a la población de la costa central y norte de Perú, durante la noche del sábado 27 de diciembre.

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento comenzó a las 21:51 horas y, debido a su profundidad de 52 kilómetros, se sintió con fuerza en seis regiones.

Tras el evento, miles de personas abandonaron sus hogares en busca de seguridad. La situación se complicó con dos réplicas importantes en menos de tres horas, lo que mantiene en alerta máxima a las regiones de Áncash y La Libertad.

Heridos y daños en hospitales

El Ministerio de Salud confirmó que diez personas resultaron heridas y se registran daños en viviendas y hospitales estratégicos de la zona norte.

Los heridos ya reciben atención médica en diversos centros de Áncash y La Libertad. El temblor no solo afectó viviendas particulares, sino que también causó daños en la estructura de hospitales importantes como La Caleta, en Chimbote, y el hospital Belén, en Trujillo.

Réplicas constantes durante la madrugada

La tranquilidad no regresó pronto a las zonas afectadas. A las 22:51 del sábado se registró una primera réplica de magnitud 4.1 y, ya en la madrugada del domingo, a las 00:17 horas, ocurrió un segundo temblor de magnitud 4.3.

Estos eventos sucesivos obligaron a muchas familias a dormir en calles y parques por temor a que sus casas se derrumbaran.

Pánico en Chimbote y Trujillo

En Nuevo Chimbote y Trujillo, el sismo de magnitud 6.0 desató escenas de pánico. Los vecinos reportaron que el movimiento fue prolongado, lo que provocó salidas apresuradas hacia zonas abiertas.

En Lima, este fue el cuarto sismo registrado en menos de 24 horas, sumándose a otros temblores leves ocurridos previamente en el Callao y Supe Puerto.

Una semana de intensa actividad sísmica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que desde el pasado 21 de diciembre se registraron 11 sismos de diversa intensidad en el país.

Esta constante actividad se debe a que el Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde chocan placas de la tierra y se concentra la mayor parte de los temblores del mundo.

A pesar de la fuerza del movimiento y de que el epicentro se ubicó en el mar, la Marina de Guerra del Perú confirmó que las características del sismo no cumplen con las condiciones para generar un tsunami.

No obstante, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alerta y tener preparada su mochila de emergencia ante posibles nuevas réplicas.

