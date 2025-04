Grandes tiendas minoristas cierran en Texas: consecuencias de la crisis económica en el estado

Suscríbete a nuestros canales

Un análisis de Business Insider revela que se espera un incremento en los cierres de tiendas de las principales cadenas en 2025, superando las 2000 a nivel nacional, incluyendo el estado de Texas.

Esto significaría que muchos consumidores en sus comunidades verán más locales vacíos en sus centros comerciales, evidenciando una preocupante contracción en el sector minorista del estado, donde varias marcas conocidas ya están disminuyendo su número de establecimientos.

A pesar de su fuerte base de clientes y la gran cantidad de centros comerciales, Texas también se ve afectado por la actual crisis del comercio minorista, reseña El Comercio.

Diversos minoristas importantes han comunicado su intención de clausurar tiendas en todo el estado, citando problemas financieros, la evolución de las preferencias de los compradores y el incremento de los gastos de funcionamiento.

Algunas de las marcas más impactadas por esta situación en Texas y todo el país

Forever 21

La conocida cadena de moda se acogió a la ley de bancarrotas por segunda ocasión y ha anunciado su intención de cerrar todas sus tiendas en Estados Unidos, lo que afectaría a 32 locales en Texas, a menos que logre encontrar un comprador que la rescate.

Numerosas ciudades texanas se verían impactadas por estos cierres, entre ellas Allen, Amarillo, Arlington, Austin, Dallas, Houston y San Antonio.

Actualmente, se están llevando a cabo liquidaciones por cierre de inventario, con una posible fecha límite para la clausura definitiva fijada para el próximo 1 de mayo.

Macy’s

Dentro de su plan nacional para clausurar 150 establecimientos antes de 2026, Macy's anunció en enero de 2025 el cierre de seis sucursales en Texas.

Esta medida afectará a las tiendas Market by Macy's ubicadas en Dallas, Flower Mound y Fort Worth, así como a los almacenes tradicionales de Houston (Almeda Mall), Plano (The Shops at Willow Bend) y Fairview (Village at Fairview).

Esta decisión se enmarca en la estrategia de la compañía, denominada "Nuevo Capítulo Audaz", que busca priorizar sus locales más rentables.

