Taiwán bajo alerta sísmica: segundo terremoto de gran magnitud golpea la isla en una semana

Un fuerte terremoto de magnitud 6,6 (7,0 según mediciones locales) sacudió la costa noreste de Taiwán este sábado 27 de diciembre, generando alarma en la capital y el resto de la isla.

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 73 kilómetros en el mar, frente al condado de Yilan.

Aunque los edificios en Taipéi oscilaron con fuerza, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales de gravedad de forma inmediata.

Taiwán bajo alerta sísmica

Este sismo representa el segundo evento de gran intensidad que afecta a Taiwán en los últimos días, tras el terremoto de magnitud 6,0 registrado el pasado miércoles.

La frecuencia de estos eventos mantiene en alerta a los equipos de emergencia de la isla.

El terremoto afectó una amplia zona, con hasta 17 condados y ciudades de Taiwán experimentando niveles máximos de intensidad cuatro.

Muchos internautas describieron una notable sensación de "rebote" al inicio del temblor, seguida de una continua y violenta sacudida lateral, reseñaron medios locales.

Además de Taiwán, se reportó que las islas de Ishigaki, Kuroshima en la ciudad de Taketomi y la Yonaguni en la prefectura de Okinawa, Japón, también experimentaron un temblor de magnitud 3. El terremoto se sintió incluso en la zona de Tokio.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto podría causar pequeñas fluctuaciones en el nivel del mar a lo largo de la costa japonesa, pero no hay riesgo de desastre.

