Corpoelec activa jornadas especiales de pago y reclamos en siete municipios este sábado

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) despliega este sábado 27 de diciembre una Jornada Integral de Atención al Usuario en siete municipios del estado Miranda.

El operativo, que funcionará en un horario hasta las 2:00 p. m y permitirá a los clientes residenciales y comerciales realizar pagos por punto de venta, actualizar datos, notificar deudas y gestionar reclamos de manera directa en sus comunidades.

Corpoelec activa jornadas especiales de pago y reclamos este 27 de diciembre

La jornada busca facilitar los trámites administrativos antes del cierre del año fiscal 2025.

Los puntos habilitados son:

Altos Mirandinos: Guaicaipuro: Centro de Servicio Paracotos (Edif. Corpoelec) y C.C. Luz Eléctrica (calle Miquilen). Los Salias: C.C. Galerías Las Américas (piso 1) y Residencias Miracielo.

Valles del Tuy: Cristóbal Rojas: Residencias El Campito. Independencia: Residencias Ayacucho.

Eje Plaza-Zamora y Barlovento: Zamora: Conjunto Residencial Agua Miel. Acevedo: Calle El Recreo. Brión: Residencias Alcarabanes.



Si planeas acudir a estas jornadas, toma en cuenta lo siguiente: se contará con puntos de venta para facilitar la cancelación de facturas pendientes.

Además, se recomienda llevar el número de contrato o una factura anterior para agilizar la actualización de datos.

Los montos de facturación se calculan basándose en los pliegos tarifarios vigentes, los cuales mantienen su referencia en la tasa oficial del dólar BCV (Bs. 294,97) para este sábado.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube