Éxodo escolar en el LAUSD: por qué miles de niños hispanos desaparecieron de las aulas este año

La Navidad de 2025 se ha teñido de luto y miedo en las calles de Los Ángeles. Mientras el Distrito Escolar Unificado (LAUSD) reporta una caída histórica en su matrícula, los pasillos de las escuelas se han convertido en el escenario de despedidas desgarradoras.

La maestra Delia Ramírez, quien ha documentado el trauma de 70 alumnos desde 2016, relata cómo el pánico a las deportaciones está desmantelando familias enteras antes de que termine el año.

Testimonios del miedo: "Lo humillaron hasta que firmó"

El drama humano tiene rostros jóvenes. Una estudiante de la maestra Delia la esperaba recientemente en el elevador, bañada en lágrimas: su primo, un joven vendedor de elotes, había sido detenido en Long Beach. En menos de 24 horas, ya estaba en Tijuana.

"Agentes de inmigración le dijeron que no tenía derechos. Lo humillaron bastante y lo intimidaron hasta que decidió firmar su salida. Nadie quiere morir en los centros de ICE", relató la profesora Ramírez.

Este miedo ha provocado una "autodeportación" silenciosa. Incluso estudiantes que son ciudadanos estadounidenses están abandonando el país junto a sus padres indocumentados.

En el presente ciclo escolar, al menos 15 alumnos de la clase de historia de la maestra Delia dejaron de asistir por miedo a las redadas. "Nuestros chiquillos están viviendo con mucho estrés", lamentó.

Diciembre: El mes más mortal en custodia de ICE

La urgencia de las familias por evitar la detención no es infundada. Diciembre de 2025 se ha convertido en el mes con mayor número de muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que se tienen registros. Siete personas han muerto en solo 20 días, cuatro de ellas en un lapso de apenas 96 horas.

Entre las víctimas identificadas este mes se encuentran:

Fouad Saeed Abdulkadir (46 años): Originario de Eritrea y residente legal (Green Card), murió tras 215 días detenido reportando dolores en el pecho.

Nenko Stanev Gantchev (56 años): Ciudadano búlgaro que falleció por "causas naturales" en Michigan.

Dalvin Francisco Rodríguez (39 años): Nicaragüense hallado sin pulso en Misisipi; murió diez días después en un hospital.

En total, 30 personas han fallecido bajo custodia de ICE durante 2025, superando el récord histórico de 28 muertes registrado en 2004.

El impacto en las escuelas y la resistencia comunitaria

La represión ha golpeado directamente al sistema educativo. El LAUSD ha perdido más de 21,000 estudiantes en los últimos dos años. La cifra de alumnos aprendices de inglés (ESL) se ha reducido casi a la mitad desde 2018, reflejando una huida masiva de la comunidad latina ante lo que académicos como Miguel Tinker Salas califican como una "criminalización de la sociedad".

Sin embargo, frente al asedio, surge la organización. Grupos como Unión del Barrio han desplegado patrullas comunitarias con más de 1,500 voluntarios para documentar abusos y prevenir detenciones.

Según el activista Ron Góchez, la resistencia en Los Ángeles ha logrado frenar el ritmo de deportaciones en comparación con otras ciudades, demostrando que la comunidad ha decidido dejar de ser víctima para convertirse en defensa.

