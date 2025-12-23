El drama del turista mexicano arrestado por ICE en Arizona: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

El sueño de pasar la Navidad en familia se convirtió en una pesadilla para Edwar Omar Mezquita González, un joven mexicano de 27 años cuya visa de turista vigente no fue suficiente para evitar su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El arresto, ocurrido en el Valle de San Tan, Arizona, ha encendido las alarmas sobre el uso de la "sospecha de trabajo" como motivo para detener a visitantes legales.

Un control de tráfico que terminó en custodia migratoria

Todo comenzó con una parada de tráfico rutinaria por parte del Sheriff del Condado de Pinal debido a vidrios polarizados y placas oscurecidas.

Sin embargo, el operativo dio un giro drástico cuando agentes de ICE se sumaron al control. A pesar de que Edwar presentó su documentación en regla —incluyendo una Tarjeta de Cruce Fronterizo y un formulario I-94 válido hasta marzo de 2026—, el oficial decidió arrestarlo.

¿El motivo? La camioneta en la que viajaba con su hermano llevaba escaleras y equipo, lo que para las autoridades fue prueba suficiente de que el joven estaba trabajando ilegalmente.

"Solo quería volver a casa": El dolor de la familia

El testimonio de sus familiares refleja la impotencia ante un sistema que, aseguran, los juzgó por la apariencia del vehículo. "Es mi hermano menor, solo está aquí de vacaciones", suplicó el conductor durante el arresto.

Tras tres días de detención, el impacto psicológico ha sido profundo. "Él quedó visiblemente afectado. Tras recuperar la libertad, solo quería volver a casa en Puerto Peñasco", relató Samantha Cooley, familiar de González y activista, a los medios locales.

La familia denunció además que, tras ser liberado, Edwar no recibió sus documentos, los cuales terminaron en el Consulado de México en Phoenix, aumentando el temor de ser detenido nuevamente durante el trayecto.

¿Qué dice la ley sobre la visa de turista y el trabajo?

Es fundamental que todo viajero comprenda que la visa B1/B2 es para placer o negocios limitados, y nunca para empleo. La ley otorga a los agentes de ICE y CBP facultades específicas que debes conocer:

Presunción de culpabilidad: La autoridad puede detener a un extranjero si considera que existen "indicios" de empleo no autorizado. En este caso, las herramientas en el vehículo fueron el detonante legal.

Cancelación inmediata: Si un oficial determina que un turista ha trabajado, puede cancelar la visa en el acto e iniciar un proceso de deportación acelerada.

Consecuencias a largo plazo: Una detención por esta causa puede resultar en una prohibición de reingreso a Estados Unidos por 5, 10 o incluso 20 años, dependiendo de la gravedad de la falta.

