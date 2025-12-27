Última Bicicletada en Caracas: la invitación de Daniel Dhers para este domingo 28 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El medallista olímpico Daniel Dhers ha extendido una invitación abierta a todos los caraqueños para participar en la última bicicletada del 2025, un evento recreativo que busca despedir el año promoviendo el deporte y la movilidad sostenible.

La cita está pautada para este domingo 28 de diciembre y tendrá como punto de concentración la parte baja de la Plaza Altamira a partir de las 2:00 p.m.

El recorrido partirá desde Altamira para atravesar la Avenida Francisco de Miranda, pasar por El Rosal y la Avenida Principal de Bello Monte, hasta culminar en el Paseo Los Próceres.

Dhers enfatizó que la actividad es totalmente inclusiva, por lo que invitó a asistir no solo en bicicletas, sino también en patinetas o patines para disfrutar del trayecto por el este y centro-sur de la ciudad.

Esta iniciativa forma parte del compromiso constante del atleta por fomentar el uso de la bicicleta y la recuperación de los espacios públicos en Venezuela. Para garantizar una jornada segura, se recomienda a todos los asistentes llevar hidratación, usar protección solar y, en el caso de los ciclistas, portar obligatoriamente su casco de seguridad.

