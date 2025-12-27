Precios de las frutas para fin de año: así se cotizan las uvas y mandarinas en el Mercado de Quinta Crespo

Suscríbete a nuestros canales

La llegada del fin de año mantiene viva la tradición de las familias venezolanas que buscan uvas, mandarinas y manzanas para sus cenas.

En algunas ocasiones, la mayoría de los compradores espera hasta el último momento, entre el 30 y 31 de diciembre, para intentar conseguir mejores ofertas o simplemente realizar la compra final para el brindis.

Precios en Caracas: mercados y supermercados

En la capital del país, los precios se reflejan según la tasa del dólar oficial (que cerró la semana cerca de los Bs. 295 - Bs. 340 según la tasa BCV).

En lugares como el Mercado de Quinta Crespo y el Mercado de Guaicaipuro, los precios son ligeramente más competitivos que en el este de la ciudad.

Uvas: en los mercados populares de Caracas, el kilo de uva nacional se ubica alrededor de los Bs. 1.200, mientras que la importada (sin semilla) puede llegar a los Bs. 4.500 en cadenas de supermercados como Gama o Plaza's.

Mandarinas: se consiguen principalmente en camiones y ferias de hortalizas a un precio de entre Bs. 600 y Bs. 900 el kilo.

Precios en Yaracuy: las mandarinas lideran las ventas

De acuerdo con Diario Yaracuy Al Día, en los comercios del área metropolitana, la mandarina se convirtió en la opción favorita por ser la más accesible, con un costo que oscila entre los Bs. 550 y Bs. 800 el kilo. Por su parte, la manzana roja se ofrece por unidad en unos Bs. 250.

La fruta más costosa en la región es la uva. La versión importada se consigue entre Bs. 2.000 y Bs. 4.000 por kilo, mientras que la uva criolla ya superó la barrera de los Bs. 1.000

Los vendedores señalan que la uva no ha sido el producto más vendido hasta ahora.

Expectativa comercial

Los comerciantes de ambas zonas coinciden en que las ventas fuertes se esperan para los días 30 y 31 de diciembre.

Confían en que la tradición de las "12 uvas" impulse la salida de los inventarios, a pesar de que este año muchos hogares están optando por sustituirlas por mandarinas para no dejar pasar el ritual de medianoche.

