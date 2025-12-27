Tiburones de La Guaira: entre la espada y la pared en el cierre de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP ha entrado en su fase más dramática para los Tiburones de La Guaira. Al llegar a este sábado 27 de diciembre, el equipo dirigido por Marco Davalillo se encuentra en una situación límite donde su destino ya no depende exclusivamente de sus propios bates.

Tras un mes de diciembre complicado con récord de 7-10, los escualos necesitan una combinación de resultados para evitar repetir la eliminación de la campaña anterior.

La hoja de ruta hacia la postemporada

Para que La Guaira mantenga viva la esperanza de clasificar, debe superar una doble alcabala reglamentaria que inicia con el compromiso de hoy ante los melenudos en el Estadio Monumental.

El escenario ideal: Los Tiburones deben derrotar a los Leones para alcanzar las 27 victorias.

El factor externo: Simultáneamente, necesitan que los Tigres de Aragua pierdan su encuentro para empatarlos en la sexta posición.

El desempate: De concretarse el empate, las condiciones de campeonato estipulan un juego extra en Maracay. El ganador de ese duelo avanzaría a la Serie del Comodín como visitante ante el quinto clasificado.

El liderazgo de Alcides Escobar frente al reto

A pesar de la presión, el mánager Davalillo confía en el compromiso de su plantel, destacando la labor de su capitán, Alcides Escobar. A sus 39 años, el experimentado pelotero con pasado en Grandes Ligas y Japón sigue siendo el eje del lineup junto a figuras como Ronald Acuña Jr.. Escobar ha sido enfático en que el equipo luchará hasta el último out para darle una alegría a la fanaticada litoralense.

Un dato esperanzador para la "samba" es su rendimiento reciente en el Estadio Monumental. Antes de esta jornada final, los escualos han ganado dos de sus tres enfrentamientos contra el Caracas en dicho recinto. Una victoria este sábado no solo mantendría vivas sus opciones matemáticas, sino que les permitiría llevarse la serie particular ante su eterno rival de la capital con un registro de 5-3.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.