¡Malas noticias para Leones! Harold Castro no continuará con el equipo tras firmar en este país

El slugger de los Leones del Caracas, Harold Castro, iniciará una nueva etapa en su carrera profesional tras alcanzar un acuerdo con el equipo KIA Tigers, perteneciente a la Organización de Béisbol de Corea (KBO). Con este movimiento, el pelotero se despide del béisbol organizado de los Estados Unidos para integrarse a la liga asiática por la temporada 2025.



La organización surcoreana confirmó que el contrato de Castro tiene una vigencia de un año y un valor total de un millón de dólares, informó Meridiano. Según el anuncio oficial del equipo, la cifra se divide en un bono por firma de 200,000 dólares, un salario base de 700,000 dólares y un margen de 100,000 dólares adicionales destinados a incentivos por rendimiento, informó Meridiano.



Así le fue a Castro en la MLB

A pesar de no haber recibido el ascenso a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City durante el último año, Castro fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la franquicia en las ligas menores.

Durante su paso por la sucursal de la Liga Americana, el "utility" participó en 101 encuentros, donde registró un promedio al bate de .303, conectó 21 cuadrangulares y sumó 65 carreras impulsadas. Sus estadísticas incluyeron además 113 hits y un OPS de .884.

Rendimiento destacado con los Leones



En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el desempeño de Castro con los Leones del Caracas mantuvo una línea similar. En 44 compromisos disputados, acumuló un promedio de .332, con 62 imparables y 25 remolcadas, consolidándose como una de las figuras ofensivas del torneo local antes de su partida al continente asiático.



El jugador, conocido como el 'Tren del 23', aportará su experiencia en múltiples posiciones, ya que cuenta con la capacidad de desempeñarse tanto en el cuadro interior como en los jardines. Tras su paso por las Grandes Ligas y México, esta representa su primera incursión en el béisbol coreano, un mercado que suele reclutar jugadores con el perfil polivalente de Castro.

