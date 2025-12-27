El "truco" del supervisor en Chacao: desviaba pagos de los clientes a su propia cuenta

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre identificado como Luis Alexis Roa (45) fue capturado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), luego de comprobarse que utilizaba su cargo de confianza como capitán supervisor para aplicar un esquema de fraude.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

“Mediante un intenso y minucioso trabajo de experticias documentales y entrevistas, se determinó la responsabilidad del detenido en el hecho. Roa, valiéndose de su cargo como capitán supervisor de un establecimiento comercial ubicado en Chacao, proporcionaba a los clientes datos bancarios personales, para recibir pagos de los consumos realizados en el establecimiento, obteniendo un beneficio económico en perjuicio de su víctima”, indicó.

El sujeto quedó a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en materia de Homicidios, Contra la Propiedad y Delitos Graves.

La investigación continúa

Cabe destacar que, por este hecho, el Cicpc sigue con las investigaciones para ubicar y detener a otro trabajador de la empresa, quien se desempeñaba como mesero y también tenía el mismo modus operandi, con la finalidad de ponerlo a la orden de la justicia venezolana.