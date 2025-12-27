Tragedia en Lakeland: discusión por un partido de la NFL termina en violencia fatal, nota encontrada revela crisis previa

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una noche de descanso familiar y deporte en Lakeland, Florida, Estados Unidos (EEUU), se transformó en una de las crónicas más desgarradoras de la temporada festiva.

El lunes 22 de diciembre, durante el partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Indianapolis Colts, una aparente discusión doméstica escaló a niveles inimaginables.

Jason Kenney, de 47 años, disparó mortalmente a su esposa, Crystal Kenney, e hirió de gravedad a su hijastra de 13 años antes de huir y, eventualmente, quitarse la vida tras ser localizado por la oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Los hechos

El conflicto comenzó cuando Kenney, bajo la influencia del alcohol, discutió con su esposa porque ella sugirió apagar el televisor de Monday Night Football entre los 49ers de San Francisco y los Colts de Indianapolis.

Poco antes de las 23:00 horas del lunes 22 de diciembre, las autoridades recibieron una llamada proveniente de Lemon Avenue, en Lakeland.

Una mujer les dijo que su vecino de 12 años había corrido a su casa para pedirle que llamara a los servicios de emergencia, pues su madre estaba peleando con su padrastro.

Al llegar, los uniformados encontraron a Crystal muerta con una herida de bala en la cabeza y a una niña de 13 años en su dormitorio con dos heridas de bala.

Tras dispararle a su pareja, Kenney escapó de la escena del crimen y contactó a su hermana para contarle que había hecho "algo muy grave" y que no quería ir a la cárcel.

Aunque no le dijo qué había hecho exactamente, afirmó que "lo vería en las noticias".

Minutos después, condujo hasta la casa de su padre en la calle 10 Sur, en la ciudad de Lake Wales y entró a un cobertizo.

La policía llegó al lugar y le gritó que se entregara; en ese momento escucharon un disparo, lo que hizo que se apresuraran para entrar a la propiedad, no obstante, encontraron a Jason muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

La menor herida, hospitalizada en estado crítico pero estable, logró relatar parte de los hechos: “Le supliqué que no me disparara, y aun así me disparó”, declaró a los investigadores, según Grady Judd, sheriff del condado de Polk, como lo reseña el The New York Post

Un terrible impacto

El caso de la familia Kenney, ha conmocionado a la comunidad, no solo por el desenlace fatal, sino por los factores subyacentes que, según las autoridades, venían advirtiendo una crisis interna: adicciones, falta de salud mental y violencia doméstica.

Aunque el detonante inmediato fue una disputa por el televisor, la investigación liderada por el Sheriff Grady Judd reveló una realidad mucho más compleja.

El ambiente familiar presentaba antecedentes de abuso de sustancias, según los hallazgos posteriores.

En el registro de la vivienda, se encontró una nota escrita por Crystal que servía como un grito de auxilio: "Estás bebiendo, estás consumiendo cocaína otra vez... Necesitas a Dios".

El hijo de 12 años y la hija de un año de la pareja, que dormía en su cuna, resultaron ilesos. Ambos menores permanecen bajo la custodia de sus abuelos.

