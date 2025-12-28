¿Necesitas viajar al occidente del país? Conoce las tarifas de Sitssa

El Sistema Integral de Transporte Superficial S.A (Sitssa) anunció las tarifas actualizadas para viajar hacia el occidente del país.
A través de su cuenta en Instagram, Sitssa compartió los diferentes precios y horarios para cada una de sus rutas hacia el occidente del país, desde el Terminal de La Bandera, en Caracas.
Tarifas de Sitssa
De acuerdo con la publicación, las tarifas y horarios son los siguientes:
- San Cristóbal: el costo es de $29, salen todos los días a las 2 de la tarde.
- Barquisimeto: el costo es de $12, salen los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 09:30 de la mañana.
- Maracaibo: el costo es de 23 dólares, los días lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde.
- Mérida: salen los días lunes y jueves a las 2 de la tarde por un costo de $27 por puesto.
- Punto Fijo: salen los miércoles a las 9:30 de la mañana por el precio de $21 por puesto.
- Coro: el costo es de $17 y salen los miércoles a las 9:30 de la mañana.
- San Fernando: el precio es de $13 y salen los días martes, jueves y sábados a las 9 de la mañana.
- San Juan de los Morros: por tan solo 5 dólares puede viajar los días martes, jueves y sábados a las 9 de la mañana.
- Calabozo: los días martes, jueves y sábado a las 9 de la mañana por 5 dólares el pasaje.
- Barinas: por un costo de $21 puede viajar los días martes, jueves y viernes a las 09:30 de la mañana.
- Guanare: por un costo de $17 puede viajar los días martes, jueves y viernes a las 9:30 de la mañana.
- Biscucuy: salen los días miércoles y viernes a las 6 de la tarde por un costo de $17 el puesto.
- Boconó: salen los días miércoles y viernes a las 6 de la tarde por un costo de $21 el puesto.
- Valera: salen los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 09:30 de la mañana por un costo de $21 el puesto.
Destaca la publicación del Sitssa que "todos nuestros precios están anclados a la Tasa del BCV (Banco Central de Venezuela)".
Asimismo, señala que los adultos mayores pueden comprar su "boleto a mitad de precio" y los niños menores de 4 años "están exonerados del pago".
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube