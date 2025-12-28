¿Necesitas viajar al occidente del país? Conoce las tarifas de Sitssa

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Integral de Transporte Superficial S.A (Sitssa) anunció las tarifas actualizadas para viajar hacia el occidente del país.

A través de su cuenta en Instagram, Sitssa compartió los diferentes precios y horarios para cada una de sus rutas hacia el occidente del país, desde el Terminal de La Bandera, en Caracas.

Tarifas de Sitssa

De acuerdo con la publicación, las tarifas y horarios son los siguientes:

San Cristóbal: el costo es de $29, salen todos los días a las 2 de la tarde.

Barquisimeto: el costo es de $12, salen los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 09:30 de la mañana.

Maracaibo: el costo es de 23 dólares, los días lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde.

Mérida: salen los días lunes y jueves a las 2 de la tarde por un costo de $27 por puesto.

Punto Fijo: salen los miércoles a las 9:30 de la mañana por el precio de $21 por puesto.

Coro: el costo es de $17 y salen los miércoles a las 9:30 de la mañana.

San Fernando: el precio es de $13 y salen los días martes, jueves y sábados a las 9 de la mañana.

San Juan de los Morros: por tan solo 5 dólares puede viajar los días martes, jueves y sábados a las 9 de la mañana.

Calabozo: los días martes, jueves y sábado a las 9 de la mañana por 5 dólares el pasaje.

Barinas: por un costo de $21 puede viajar los días martes, jueves y viernes a las 09:30 de la mañana.

Guanare: por un costo de $17 puede viajar los días martes, jueves y viernes a las 9:30 de la mañana.

Biscucuy: salen los días miércoles y viernes a las 6 de la tarde por un costo de $17 el puesto.

Boconó: salen los días miércoles y viernes a las 6 de la tarde por un costo de $21 el puesto.

Valera: salen los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 09:30 de la mañana por un costo de $21 el puesto.

Destaca la publicación del Sitssa que "todos nuestros precios están anclados a la Tasa del BCV (Banco Central de Venezuela)".

Asimismo, señala que los adultos mayores pueden comprar su "boleto a mitad de precio" y los niños menores de 4 años "están exonerados del pago".

