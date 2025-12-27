¡Tragedia en Florida! Venezolana asesinada frente a sus tres hijos en Oakland Park

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad venezolana en el sur de Florida se encuentra bajo conmoción tras el asesinato de Fayanni Andreina Ramírez Matute.

La víctima, que estaba embarazada y era madre de tres niños, fue presuntamente atacada por su esposo dentro de su residencia en un complejo de apartamentos ubicado en la calle 41 en Oakland Park.

Medios locales reportaron que el sospechoso, identificado como Mario Alejandro Ramírez Leandro (37), enfrenta cargos de asesinato en segundo grado.

Venezolana asesinada frente a sus tres hijos en Oakland Park

En su sitio web Univisión reportó que el crimen ocurrió con un arma blanca.

Además, se informó que Ramírez Leandro intentó autolesionarse y debió ser sometido por los oficiales de la Oficina del Sheriff de Broward mientras gritaba y forcejeaba.

Los tres hijos de la pareja presenciaron el hecho y actualmente se encuentran bajo la custodia de las autoridades estatales para su protección y atención psicológica.

Documentos judiciales revelan que Fayanni ya había denunciado a su agresor en diciembre de 2023.

En aquel entonces, solicitó una orden de restricción tras sufrir secuestro y asalto agravado con arma de fuego por parte de Ramírez Leandro.

En las últimas horas, la fiscalía dijo que el crimen del que se le acusa tiene una pena de cadena perpetua, y que estarán pidiendo una orden judicial para acceder a fotografías, el teléfono del acusado, una revisión médica y una revisión de salud mental.

Un juez le negó el derecho a fianza, por lo que Ramírez permanecerá en la cárcel.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube