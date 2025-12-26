Tragedia en Trujillo: vigilante de un edificio es asesinado tras pedirle a un propietario que bajara el volumen

Suscríbete a nuestros canales

Cuerpos de seguridad del estado Trujillo detuvieron a un hombre señalado como responsable del homicidio de un vigilante en un edificio residencial durante la madrugada del 25 de diciembre en la ciudad de Valera.

De acuerdo con las autoridades, el homicidio se produjo a raíz de una disputa por la contaminación sónica en uno de los apartamentos debido al alto volumen de la música.

Detalles del trágico incidente

Según los reportes de los medios locales, el hecho se desencadenó cuando el vigilante se dirigió a uno de los apartamentos para solicitar al propietario que redujera el volumen de la música, debido a las múltiples quejas interpuestas por el resto de los residentes de la comunidad.

Sin embargo, luego de esta petición, el vigilante, identificado como Marco Paredes, de 62 años, fue agredido mortalmente por el sospechoso.

Investigaciones correspondientes

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en labores conjuntas con otros organismos policiales de la entidad, ejecutaron la aprehensión del presunto victimario.

El sospechoso permanece actualmente bajo custodia de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial correspondiente.

Durante el operativo de captura, los agentes colectaron diversas evidencias físicas relacionadas con el crimen. Según informó el Diario El Regional del Zulia, estos elementos probatorios han sido incorporados a la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del asesinato.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube