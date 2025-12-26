Luto en el Cicpc: detective fallece este 26 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) perdió la vida durante la mañana de este viernes 26 de diciembre.

Según se pudo conocer, el hecho se registró tras un aparatoso accidente de tránsito en el estado Zulia.

El siniestro, que involucró a dos motos, se registró en la avenida Independencia del municipio Baralt, dejando además un saldo de dos personas heridas que se encuentran bajo observación médica.



El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:40 a. m. a la altura del sector La Golfo, una zona de alto tránsito en la entidad zuliana, reportaron medios locales.

La víctima quedó identificada como Gregory Ventura, de 25 años de edad.

Ventura era un funcionario activo con dos años de servicio en la policía científica.

Según el reporte médico, el detective sufrió politraumatismos y un traumatismo craneoencefálico severo.

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Luis Razetti II, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

En el choque impactaron dos motos modelo Bera SBR 150. Los ocupantes de la segunda unidad resultaron lesionados y responden a los nombres de Joel Perozo (23), quien presentó traumatismos generalizados, y Klever Medina (27), que sufrió escoriaciones múltiples.

Ambos jóvenes se encuentran en condición estable tras recibir atención médica inmediata.

