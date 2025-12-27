Adolescente muere durante accidente de tránsito en Guárico: tres niños resultan heridos

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades en el estado Guárico reportaron un siniestro en el que una adolescente murió y tres menores de edad resultaron heridos.

Durante el 25 de diciembre en horas de la tarde, aproximadamente a las 05:00 p.m., se registró un vuelco de vehículo en la Troncal 12, específicamente en el sector Bajo Verde. En el automóvil se trasladaba un grupo familiar que perdió el control de la unidad, saliendo de la calzada.

El accidente provocó el fallecimiento de la joven, cuya edad no se ha especificado. Además, otras cinco personas resultaron lesionadas: dos mujeres adultas y tres niños de cinco, seis y nueve años de edad. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para el traslado de los heridos para ser atendidos, informó Unión Radio.

Alcalde monaguense resulta lesionado durante accidente

Durante la madrugada del 24 de diciembre, se informó sobre un accidente en el sector Los Potros del estado Monagas. El evento involucró a un vehículo oficial en el que se desplazaba el alcalde del municipio Libertador, Carlos Requena.

Según el reporte oficial de las autoridades locales, la unidad impactó contra un búfalo que se encontraba en medio de la vía. Tras la colisión con el semoviente, el vehículo volcó a un lado de la carretera. Unión Radio informó que en el automóvil también viajaba el conductor, identificado como Luis Ángel Torres.

Tras el impacto en el sector Los Potros, tanto el alcalde Carlos Requena como su chofer presentaron lesiones. Los organismos de seguridad que atendieron el evento realizaron el levantamiento del vehículo y los reportes preliminares correspondientes para determinar los daños y las condiciones de salud de los ocupantes.

