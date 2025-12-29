Vacantes de cosechador con sueldo atractivo en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El sector agrícola de los Estados Unidos sigue abierto a la mano de obra extranjera, y en esta ocasión, el estado de Florida se posiciona como el destino ideal para quienes buscan mejorar sus ingresos, reseñó Conexión Migrante.

Si estás en busca de una oportunidad laboral sólida y legal, esta convocatoria para cosechadores de frutas y hortalizas es para ti.

¿Cuánto pagan?

Con un salario competitivo de $16.23 dólares por hora, esta oferta no solo supera el salario mínimo de muchas regiones, sino que representa una oportunidad de ahorro significativa.

La labor se centra en la recolección de productos frescos en la zona de Dover, Florida (33547). Es un empleo dinámico, ideal para personas que prefieren el trabajo activo al aire libre. Las funciones principales incluyen lo siguiente.

-Recolección especializada: cosecha de arándanos, fresas y tomates directamente de la planta.

-Gestión de carga: Colocación de los productos en contenedores específicos.

-Logística de campo: Traslado y descarga de contenedores llenos hacia los camiones de transporte.

-Ciclo de producción: Retorno constante al área de cosecha para optimizar los tiempos de recolección.

Requisitos y perfil del candidato

A diferencia de otros sectores, esta vacante casi no requiere experiencia previa, lo que la hace accesible para una amplia gama de aspirantes. Sin embargo, debido a la naturaleza de la tarea, los candidatos deben cumplir con los siguientes criterios.

-Capacidad para trabajar bajo condiciones climáticas extremas (calor y humedad propios de Florida).

-Es indispensable contar con una Visa H-2A, destinada específicamente a trabajadores agrícolas temporales.

-Disposición para realizar tareas repetitivas con altos estándares de calidad para no dañar el fruto.

Si cumples con los requisitos y estás listo para dar el siguiente paso en tu trayectoria laboral en el extranjero, puedes ponerte en contacto directo con el empleador a través de los siguientes canales oficiales: dirigirte a 5609 Downing St, Dover, Florida 33547. El teléfono es +1 813 633 6139 y o enviar un correo electrónico a [email protected]

Esta es una de las rutas más seguras para trabajar legalmente en Estados Unidos.

