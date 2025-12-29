Salomón Rondón deja España: los motivos de su inesperado retorno a Pachuca para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Salomón Rondón está listo para iniciar una nueva etapa en el fútbol mexicano a partir del sábado 10 de enero de 2026.

Su reaparición oficial con la camiseta del Pachuca está programada para el duelo ante el Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Akron, a las 7:00 de la noche. El artillero caraqueño ya se encuentra entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico hidalguense tras concluir su paso por la Primera División de España.

La vuelta del "gladiador" a la Liga MX se produce tras un acuerdo mutuo con la presidencia del Grupo Pachuca. Según trascendió, la decisión responde a un gesto de gratitud del futbolista con la institución mexicana, la cual le brindó un contrato favorable tras su salida de River Plate.

Rondón, quien se encontraba cedido, aceptó dejar su plaza de extracomunitario en España para facilitar la planificación deportiva de su antiguo club.

A pesar de la compleja situación del Real Oviedo, que marcha en la decimonovena posición de la liga española con solo 11 puntos, Rondón logró destacar individualmente. Durante su estancia en el club asturiano, el venezolano se convirtió en capitán y referente del vestuario del conjunto azul en una temporada de resultados adversos.

También fue el máximo artillero del equipo en LaLiga con dos anotaciones, en una escuadra que apenas suma siete tantos en total. Cabe destacar que su salida no estuvo motivada por lo económico, ya que previamente había aceptado una reducción salarial para jugar en España.

Pachuca recupera a un jugador que ha vivido momentos de gloria reciente con la institución. En su etapa anterior, Rondón acumuló distinciones individuales de alto calibre, tales como el Balón de Oro al mejor delantero de la Liga MX 2024 y el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Concachampions.

Con su regreso, el club busca potenciar su fuerza ofensiva y liderazgo de cara a los retos de 2026, confiando en la plenitud de condiciones que muestra el máximo referente de la selección de Venezuela.

