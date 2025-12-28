Pedro Ávila pacta su vuelta a Cleveland para 2026: los detalles del regreso

Suscríbete a nuestros canales

El pelotero venezolano Pedro Ávila ha alcanzado un acuerdo para regresar al béisbol de las Grandes Ligas con los Guardianes de Cleveland de cara a la temporada 2026.

El lanzador, que cumplirá 29 años en enero, vuelve a la organización con la que registró su mayor actividad en Las Mayores y con la que disputó la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2024.

Ávila retorna a Estados Unidos tras una pasantía por la liga profesional de Japón con las Golondrinas de Yakult. En el país asiático, el caraqueño trabajó 15 encuentros en los que dejó una efectividad de 4.04, una experiencia que le permitió sumar volumen de juego antes de buscar su consolidación definitiva en la MLB.

Detalles del acuerdo

El contrato acordado entre Ávila y Cleveland es de tipo dividido (split contract), lo que significa que no tiene garantizado un puesto en el roster de 40 al inicio de la campaña. Este tipo de convenios establece dos escalas salariales diferenciadas:

El jugador percibe el salario de Grandes Ligas de forma prorrateada únicamente por los días que permanezca en el roster activo.

El cálculo se realiza dividiendo el salario anual de MLB entre los 187 días que dura la temporada regular.

Si el lanzador es enviado a las Ligas Menores, su remuneración se ajusta a la escala establecida para dicha categoría.

Con cinco temporadas de experiencia entre San Diego y Cleveland, Ávila representa una pieza de profundidad probada para el mánager Stephen Vogt. En su anterior etapa con los Guardianes en 2024, el derecho fue una pieza constante en el relevo, actuando en 50 compromisos en los que ponchó a 73 bateadores en 74.2 entradas, dejando una sólida efectividad de 3.25.

