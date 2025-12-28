Naufragio en Colombia deja cuatro muertos: dos de ellos son menores de edad

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad del litoral Pacífico colombiano se encuentra bajo luto tras el naufragio de una embarcación el pasado 27 de diciembre en aguas del departamento del Cauca.

La lancha, que transportaba a cerca de 40 pasajeros, había zarpado en horas de la mañana desde el puerto de Buenaventura con destino al municipio de Timbiquí, refiere La Opinión.

El siniestro, captado en videos aficionados difundidos en redes sociales, muestra momentos de pánico mientras la embarcación sucumbía ante la fuerza del oleaje.

El saldo parcial de la tragedia es desgarrador, confirmándose la muerte de cuatro personas: una bebé de apenas tres meses de nacida, una niña de seis años y dos adultos.

Gracias a la rápida intervención de otras embarcaciones que navegaban por la zona, varios ocupantes lograron ser rescatados con vida. Sin embargo, los organismos de socorro mantienen activos los protocolos de búsqueda para localizar a otras personas que aún permanecen desaparecidas.

Pronunciamiento

El alcalde de Timbiquí, Kilian Cuero Ruiz, expresó su profunda solidaridad con las familias afectadas, elevando oraciones por el descanso de las víctimas y asegurando un acompañamiento integral para los allegados.

La administración municipal ha trabajado de la mano con los equipos de rescate para gestionar la emergencia en una zona donde el transporte marítimo es vital para la conectividad de las comunidades.

Aunque las investigaciones formales están en curso, las primeras hipótesis sugieren que las difíciles condiciones meteorológicas y el fuerte oleaje de los últimos días pudieron ser las causas principales del accidente.

Las autoridades marítimas han reiterado el llamado a la precaución y al cumplimiento estricto de las normas de seguridad para evitar que nuevas emergencias enluten a las familias del Pacífico durante esta temporada de fin de año.