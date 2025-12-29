¿Romance entre Sydney Sweeney y Christian Pulisic?: esto dijo el futbolista

Suscríbete a nuestros canales

Christian Pulisic, figura central del AC Milan, ha decidido romper el silencio sobre las especulaciones que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz Sydney Sweeney. Los rumores, que cobraron fuerza en la prensa estadounidense e italiana tras una publicación de la cuenta especializada DNA Bomber, fueron replicados incluso por medios de renombre como La Gazzetta dello Sport.

Tras la victoria del conjunto rossonero ante el Hellas Verona, partido en el que el atacante volvió a ser protagonista, Pulisic utilizó sus redes sociales para zanjar la situación. El futbolista compartió una imagen de su celebración de gol acompañada de un mensaje directo hacia quienes difundieron la noticia.

El contundente descargo del "Capitán América"

El exjugador del Chelsea no ocultó su malestar por la invasión a su privacidad y la ligereza con la que se manejó la información. “Dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Las fuentes se tienen que hacer responsables de lo que hacen, porque pueden afectar la vida de las personas”, sentenció el futbolista en su cuenta de Instagram.

Con estas palabras, el atacante busca poner fin a una semana de distracciones mediáticas ajenas a su desempeño en el campo. Pulisic hizo hincapié en que este tipo de trascendidos tienen un impacto real en la cotidianidad de los involucrados, exigiendo mayor rigor a los medios que se hicieron eco de la versión inicial.

Protagonista en el vendaval del Milan

En el plano deportivo, Pulisic reafirmó su gran estado de forma bajo las órdenes de Massimiliano Allegri. El estadounidense anotó su octavo gol en la Serie A (el décimo en la campaña general) tras aprovechar un balón peinado por Rabiot luego de un córner ejecutado por Luka Modric.

Junto a Christopher Nkunku, Pulisic lideró el ataque del Milan en un triunfo cómodo que se resolvió en apenas siete minutos de efectividad absoluta. Mientras figuras como Santiago Giménez han quedado relegadas, el "Capitán América" se consolida como la baza ofensiva más confiable del equipo, manteniendo el enfoque en el liderato a pesar de los rumores externos.

