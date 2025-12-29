"Los colectivos LGTBIQ+ no se sienten cómodos en los estadios": Héctor Bellerín cuestiona el fútbol actual

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista Héctor Bellerín ha compartido una visión crítica sobre el estado actual del deporte y su impacto social en una entrevista concedida recientemente.

El jugador comparó la dinámica del fútbol moderno con el teatro romano al considerar que funciona como un espectáculo que muchas veces reproduce dinámicas de poder, violencia simbólica y exclusión. Según su perspectiva, los estadios siguen siendo espacios donde predominan actitudes agresivas y homofóbicas que han sido normalizadas durante décadas.

Bellerín puso el foco en la falta de espacios seguros para la diversidad sexual dentro del ámbito profesional. Al respecto, el lateral afirmó: “Creo que los colectivos LGTBIQ+ en los estadios de fútbol masculinos no se sienten ni representados ni cómodos”. El jugador del Betis compartió que esta percepción afecta incluso a su entorno personal, señalando que tiene “un montón de amigues a los que he invitado a algún partido y no han querido venir” por miedo o incomodidad.

Etiquetas y estereotipos fuera del campo

En cuanto a su propia figura, Bellerín abordó cómo sus intereses contrastan con los estereotipos del futbolista tradicional. “Siento que de repente soy el futbolista que lee libros, el ecologista, el de la moda... Me van poniendo etiquetas, pero son cosas que hago desde que me vi con la posibilidad y la fuerza de hacerlas”, comentó el defensor. Además, mencionó que criarse entre máquinas de coser le dio una perspectiva distinta que a menudo choca con lo que define como el "macho performativo".

El jugador también advirtió que la mofa hacia los hombres que buscan espacios fuera de la masculinidad hegemónica tradicional “puede asustar” a jóvenes vulnerables. Relató que en su paso por el fútbol inglés le llamaban "lesbiana" por llevar el pelo largo y que ha enfrentado, junto a compañeros como Borja Iglesias o Aitor Ruibal, reacciones hostiles que incluyen amenazas de muerte en internet.

