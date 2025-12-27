Luto en el fútbol español: fallece el entrenador del Valencia femenino en trágico accidente

Suscríbete a nuestros canales

El deporte valenciano y la comunidad española se encuentran en estado de shock tras conocerse la trágica noticia proveniente del sudeste asiático. Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino, y tres de sus hijos, de edades comprendidas entre los 9 y 12 años, han perdido la vida tras el naufragio de la embarcación en la que disfrutaban de unas vacaciones familiares en Indonesia.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 20:30 hora local del viernes (14:30 hora de España), cuando el barco turistico denominado "KM Putri Sakinah" sufrió una avería mecánica en el motor. Según informes de las autoridades portuarias, el incidente se vio agravado por condiciones climáticas extremas, con olas de hasta tres metros de altura que provocaron el hundimiento de la nave cerca de la isla de Padar, en las proximidades de Labuan Bajo.

Rescate y supervivientes

Dentro de la tragedia, los equipos de búsqueda y rescate lograron poner a salvo a la esposa de Martín y a otra de sus hijas, quienes sobrevivieron junto a otros siete viajeros, cuatro tripulantes y un guía. El Ministerio de Exteriores ha confirmado que el consulado en Yakarta ya se encuentra prestando asistencia a las dos españolas, informando que ambas están fuera de peligro físico.

Enrique Ortuño, suegro del técnico y abuelo de los menores, explicó a medios de comunicación que la familia está compuesta por ocho miembros, pero que dos de los hijos no viajaron a Indonesia por ser muy pequeños. Los seres queridos se desplazaban desde Bali hacia la isla de Komodo cuando ocurrió el siniestro.

Consternación en el Valencia CF

El Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado oficial este sábado, confirmando el deceso del entrenador español y de los tres menores tras la notificación de las autoridades locales.

Como medida inmediata, las autoridades de Indonesia han ordenado el cierre de la isla de Padar al turismo durante este sábado debido a la persistencia de la meteorología extrema que dificultó las tareas iniciales de salvamento.

