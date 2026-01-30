Ciudad de Nueva York busca salario mínimo justo: sepa a cuánto planean subirlo

Suscríbete a nuestros canales

Legisladores y activistas de Nueva York lanzaron este miércoles la campaña “Salario Digno para Todos”, un ambicioso paquete legislativo que busca elevar el sueldo mínimo y eliminar las brechas de pago que afectan a los sectores más vulnerables.

La propuesta, liderada por la senadora estatal Julia Salazar, pretende indexar los ingresos al costo de vida real para frenar el éxodo de la clase trabajadora, la cual enfrenta precios récord en vivienda y alimentación según información de El Comercio.

Un punto importante de esta iniciativa es la implementación de la Ley de Salario Justo Único, que busca erradicar las escalas inferiores para empleados que reciben propinas, personas con discapacidad y trabajadores encarcelados, unificando el ingreso base en todo el estado.

Proyecciones

El proyecto establece una meta de $30 por hora, cifra que coincide con las proyecciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para que un adulto soltero pueda cubrir sus necesidades básicas en la Gran Manzana.

Mientras el alcalde Zohran Mamdani respalda alcanzar este monto para el año 2030, el sector empresarial manifiesta su preocupación por el impacto económico de la medida según informan medios locales.

Gremios como la Cámara de Comercio de Queens advierten que un ajuste de esta magnitud podría forzar el cierre de pequeños negocios y provocar despidos masivos, al no poder trasladar los costos operativos a los consumidores en el contexto inflacionario actual.

