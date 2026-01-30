Transporte en California: así puede viajar por solo $3 con el nuevo y popular servicio eléctrico

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un experimento gratuito en el verano de 2025 ha consolidado su éxito para 2026, estamos hablando del Whittier Cruiser, el servicio de transporte eléctrico bajo demanda de la ciudad de Whittier, condado de Los Ángeles.

Este ahora ha entrado oficialmente en su fase de expansión.

Tras haber transportado a más de 26.000 pasajeros y ahorrado miles de galones de gasolina, el programa piloto se extiende hasta julio de 2026.

Cuenta con una estructura de precios diseñada para ser accesible a todos los bolsillos, especialmente para trabajadores y estudiantes locales.

¿Cómo funciona el servicio?

A diferencia de los autobuses tradicionales con paradas fijas, el Whittier Cruiser funciona de manera similar a Uber o Lyft, pero a una fracción del costo:

Solicitud por App: descargas la aplicación oficial y pides tu viaje: Download the App — Circuit. Ruta inteligente: el vehículo eléctrico te recoge y ajusta su trayecto según otros pasajeros que vayan en tu misma dirección. Punto a punto: te deja exactamente donde necesitas estar, siempre que esté dentro de la zona de servicio.

Nuevas Tarifas: vigentes desde el 28 de enero de 2026

Para mejorar la puntualidad y mantener los vehículos en óptimo estado, la ciudad ha implementado los siguientes costos:

Viaje individual: $3 por persona.

$3 por persona. Viaje grupal (Ahorro familiar): solo $6 en total para grupos de 2 a 5 personas que viajen juntas, una opción ideal para familias que van al supermercado o grupos de amigos que se dirigen al Uptown.

Destinos clave sin problemas de estacionamiento

El Cruiser es la solución perfecta para evitar las multas de tránsito o el estrés de buscar parking en:

Uptown Whittier: ideal para cenas y compras.

ideal para cenas y compras. Centros Educativos: Whittier College.

Whittier College. Salud: PIH Health Whittier Hospital.

PIH Health Whittier Hospital. Compras y Ocio: The Groves, The Quad y Rodeo 72.

The Groves, The Quad y Rodeo 72. Naturaleza: Hellman Park Trailhead (para quienes disfrutan de las caminatas).

Información adicional para tu viaje

Horarios de operación: asegúrate de revisar la app, ya que el servicio suele operar de lunes a domingo, pero los horarios pueden variar en días festivos o eventos especiales en el Uptown.

asegúrate de revisar la app, ya que el servicio suele operar de lunes a domingo, pero los horarios pueden variar en días festivos o eventos especiales en el Uptown. Accesibilidad: los vehículos están diseñados para ser inclusivos.

Si necesitas un vehículo con rampa para silla de ruedas, puedes especificarlo al momento de hacer la solicitud en la aplicación.

Seguridad y estatus: al ser un servicio de transporte público municipal, no se requiere identificación oficial ni estatus legal para descargar la app o usar el servicio.

Solo necesitas un método de pago aceptado por la plataforma.

Sostenibilidad: al usar este servicio, contribuyes directamente a reducir la huella de carbono en el área de Los Ángeles, apoyando la transición de la ciudad hacia energías limpias.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube