Frío extremo en Florida: el pronóstico para este fin de semana y lo que debes saber si vives en el centro o sur del estado

Mientras gran parte de Estados Unidos (EEUU) lucha contra ventiscas y cortes de energía, Florida se prepara para un fenómeno poco común: temperaturas que podrían caer hasta los 20°F (-6°C).

Aunque el estado no enfrentará los pies de nieve que cubren a las Carolinas, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que este fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero será uno de los más fríos en la historia reciente de la región.

Pronóstico por zonas: del frío intenso a la nieve ligera

La combinación de un frente frío previo y un ciclón gigante en el Atlántico arrastrará aire polar hacia el sur:

Sur de Florida (Miami, Broward, West Palm Beach): se esperan temperaturas en los 30°F en áreas metropolitanas.

Sin embargo, en las zonas cercanas al Lago Okeechobee, el termómetro podría bajar hasta los 20°F.

Zona de la Bahía de Tampa: existe una probabilidad del 10% al 20% de ráfagas de nieve (flurries).

Aunque no se espera acumulación, sería un evento histórico, ya que no ocurre algo similar de forma notable desde 2010 y 1989.

Florida Central (Orlando): Walt Disney World y Universal mantendrán sus parques temáticos abiertos, pero los parques acuáticos permanecerán cerrados debido al riesgo para la salud de los visitantes.

Advertencia: aunque no haya nieve pesada, el hielo negro (black ice) puede formarse en puentes y pasos elevados en el centro y norte de Florida. Conduce con extrema precaución el domingo por la mañana.

Guía de Servicio: cómo prepararse

Para la comunidad hispana, especialmente aquellos que no cuentan con calefacción central o viven en viviendas menos aisladas, estas son las recomendaciones críticas:

Las 5 "P" de la Seguridad:

+ People (Personas): revisa a vecinos ancianos y niños. Si usas calentadores eléctricos, conéctalos directamente a la pared, nunca a una regleta o extensión, para evitar incendios.

+ Pets (Mascotas): trae a tus animales al interior. Si tú tienes frío, ellos también.

+ Plants (Plantas): cubre tus plantas sensibles o muévelas al garaje.

+ Pipes (Tuberías): en el norte y centro de Florida, deja gotear un grifo para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

+ Practice Fire Safety: nunca uses la estufa de gas para calentar la casa; el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono es letal.

- Refugios de clima frío: Ciudades como Miami y Tampa suelen abrir refugios de emergencia en gimnasios y centros comunitarios cuando la temperatura baja de los 40°F. No se requiere identificación ni estatus migratorio para acceder a estos lugares de refugio temporal.

Eventos en pie: a pesar del frío, el Gasparilla Pirate Fest en Tampa sigue programado para el sábado, y el partido al aire libre de la NHL entre los Tampa Bay Lightning y los Boston Bruins se llevará a cabo el domingo en el estadio de los Buccaneers. Se recomienda asistir con múltiples capas de ropa.

El fenómeno de las "iguanas caídas"

En el sur de Florida, las autoridades emiten una alerta inusual pero real: lluvia de iguanas.

Al ser reptiles de sangre fría, las iguanas entran en un estado de letargo cuando las temperaturas bajan de los 40°F, perdiendo su agarre y cayendo de los árboles.

Advertencia: no recoja a estos animales si parecen muertos; suelen "despertar" cuando sale el sol. Sin embargo, el frío prolongado de este fin de semana podría causar una mortalidad significativa en esta especie invasora.

Impacto en la agricultura

Los agricultores de Florida están en máxima alerta, para proteger las cosechas de invierno, se están utilizando helicópteros para mover el aire cálido hacia el suelo y riego aéreo para crear una capa protectora de hielo sobre los cultivos (especialmente cítricos y fresas), una técnica que evita que la fruta se congele internamente.

