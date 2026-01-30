¡Gana más de $50.000!: los 7 trabajos en EEUU que mejor pagan a los latinos

Suscríbete a nuestros canales

Varios oficios fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura en Estados Unidos reportan un salario anual que permite el sustento familiar de la comunidad latina.

Aunque estas labores exigen un alto esfuerzo físico y exposición a accidentes, las escalas de pago se han mantenido competitivas frente al aumento del costo de vida.

Riesgos operativos y compensación económica

El desempeño de estas funciones implica enfrentarse a entornos peligrosos, desde alturas considerables hasta el manejo de materiales eléctricos de alto voltaje.

Expertos en seguridad laboral señalan que, si bien las remuneraciones son atractivas, los trabajadores deben evaluar si el pago compensa las posibles lesiones a largo plazo. En muchos casos, la falta de equipos adecuados o jornadas extensas de hasta setenta horas semanales reduce el beneficio real de estos ingresos.

Listado de oficios y sus características

A continuación, se detallan las profesiones más comunes que alcanzan o superan este nivel de ingresos:

Recolector de basura: Se encarga de la limpieza urbana y manejo de maquinaria hidráulica. El sueldo ronda los $48.000 anuales.

Trabajador forestal: Dedicado al corte de árboles y operación de equipos pesados en zonas rurales. Gana cerca de $49.000 anuales.

Techador: Realiza la instalación y reparación de techos. Supera los $50.000 anuales, pero presenta altas tasas de caídas.

Conductor de camión: Transporta mercancías por todo el país. Su promedio es de $57.000 anuales bajo jornadas agotadoras.

Bombero: Atiende emergencias y rescates. Recibe casi $60.000 anuales y un alto respeto social.

Trabajador de hierro: Construye estructuras de edificios y puentes. El ingreso anual es de $62.000 anuales.

Técnico de líneas eléctricas: Repara sistemas de alta tensión. Es el mejor pagado, con más de $92.000 anuales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube