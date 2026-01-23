California tiene el salario mínimo más alto de EEUU: ¿Cuál es el monto por hora en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades laborales del estado de la costa oeste han ratificado que el salario mínimo se ubica en 16.90 dólares por hora para el presente año.

Esta cifra representa un ajuste progresivo que busca equilibrar el poder adquisitivo frente a la inflación, distanciándose de los 7.25 dólares que se mantienen estancados a nivel federal.

A diferencia de normativas anteriores, la legislación actual no hace distinciones entre el volumen de ingresos de las compañías ni el número de personas en nómina, aplicando la medida de forma generalizada en toda la jurisdicción.

Alcance de la normativa y sectores beneficiados

La tarifa de 16.90 dólares debe ser cancelada de manera obligatoria a empleados de tiempo completo, jornada parcial y trabajadores temporales.

El beneficio impacta directamente a rubros con alta densidad laboral como la agricultura, la manufactura, el comercio minorista y la limpieza.

Bajo el esquema legal vigente, los empleadores tienen prohibido computar las propinas como parte de este pago base; por lo tanto, en el sector de servicios y hotelería, el personal debe percibir el sueldo mínimo íntegro antes de sumar cualquier gratificación adicional entregada por los clientes.

Mecanismos de denuncia y cumplimiento legal

La Oficina de la Comisionada Laboral de California (LCO) es el ente encargado de vigilar que no se produzcan subpagos en los diversos condados.

Los trabajadores que detecten irregularidades en sus depósitos tienen la facultad de interponer quejas formales para exigir pagos retroactivos.

California forma parte de un grupo de estados, junto a Nueva York, Washington y Nueva Jersey, que han establecido suelos salariales de al menos 15 dólares para mitigar el costo de vida, aunque la tarifa californiana se mantiene en la cúspide de la tabla nacional para este ciclo.

