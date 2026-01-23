Aumento salarial tipo "mantequilla de maní" en EEUU: así lo ejecutan las empresas

Suscríbete a nuestros canales

Cerca de la mitad de las organizaciones en Estados Unidos proyectan ejecutar un aumento salarial lineal durante el presente ciclo fiscal.

Según los datos recopilados por la firma Payscale, esta tendencia implica que el ajuste económico se reparte de forma homogénea entre toda la plantilla, dejando de lado las evaluaciones individuales de rendimiento o los rangos jerárquicos, lo cual simplifica la gestión de los presupuestos corporativos.

Ruth Thomas, estratega jefe de compensación de Payscale, explicó que:

"Existe el riesgo de que quienes mejor se desempeñan se sientan en desventaja en ese entorno, sin embargo el salario base no es la única palanca, y las organizaciones pueden considerar más bien bonificaciones y promociones, para estimular a los empleados destacados, cuando los presupuestos para el salario base son limitados", afirmó .

Causas del cambio en la política de pagos

La adopción de este sistema responde a una búsqueda de eficiencia administrativa y a la reducción de sesgos en las empresas.

Muchos empleadores han optado por abandonar las métricas de mérito tradicionales debido al tiempo que requiere procesarlas y a la subjetividad que suelen generar en los resultados.

En un contexto de presiones financieras, la distribución equitativa permite a las compañías ofrecer una compensación general sin incurrir en los costos operativos de las auditorías de desempeño individuales.

Proyecciones y variantes por tamaño de empresa

Para este 2026, los analistas estiman que el incremento promedio se situará en un rango del 3%. Sin embargo, existe una diferencia marcada según el volumen de la organización: los negocios con menos de 100 trabajadores están ofreciendo ajustes cercanos al 4% con el objetivo de retener talento frente a las grandes corporaciones.

Aunque la distribución igualitaria crece, la mayoría de las empresas todavía explora el uso de bonificaciones y promociones como herramientas complementarias para incentivar a los trabajadores con mayor productividad.

