Aerolíneas estadounidenses en Venezuela: rutas, destinos y razones de su salida en 2019

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la aviación entre Estados Unidos y Venezuela ha dado un giro histórico este 29 de enero de 2026.

Después de casi siete años de cielos cerrados, American Airlines se ha convertido en la primera aerolínea estadounidense en confirmar oficialmente su intención y planes para reanudar vuelos directos hacia el país suramericano.

Este anuncio llega justo después de que la administración de Donald Trump decidiera reabrir el espacio aéreo comercial, lo que representa un hito en las relaciones bilaterales y la conectividad en la región.

El gigante que nunca se fue: American Airlines toma la delantera

Según un comunicado de la propia aerolínea, que fue reportado por agencias como EFE y Reuters, American Airlines ya está organizando su logística para reanudar el servicio diario.

Nat Pieper, el Director Comercial de la compañía, subrayó que tienen más de 30 años de historia conectando a ambos países y están "listos para revitalizar esa increíble relación".

Aunque el reinicio efectivo depende de las aprobaciones regulatorias de la FAA (Administración Federal de Aviación) y de las evaluaciones de seguridad, la empresa ya ha movilizado a su equipo de expertos para coordinar el regreso a los aeropuertos venezolanos.

¿Te has preguntado qué aerolíneas estaban operando y cuáles eran sus rutas hasta 2019?

Antes de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos decidiera suspender definitivamente las operaciones en mayo de 2019, la conectividad aérea era bastante sólida, aunque ya había comenzado a decaer desde 2014, principalmente por la crisis económica y la falta de repatriación de divisas, que, según la IATA, superaba los 3.700 millones de dólares.

Aquí te dejo un resumen de las principales aerolíneas y sus rutas más importantes:

1. American Airlines (La última en salir)

Esta aerolínea tuvo una presencia histórica notable. Operó hasta marzo de 2019, manteniendo rutas cruciales incluso cuando otras ya se habían retirado.

Miami (MIA) – Caracas (CCS): Su ruta principal, con múltiples vuelos diarios.

Miami (MIA) – Maracaibo (MAR): Una conexión clave para el occidente del país.

Nueva York (JFK) – Caracas (CCS): Operada de manera intermitente hasta 2016.

2. Delta Air Lines

Cerró sus operaciones en septiembre de 2017, citando problemas de inestabilidad y seguridad.

Atlanta (ATL) – Caracas (CCS): Esta ruta conectaba a Venezuela con uno de los principales centros de conexiones del mundo.

3. United Airlines

Se retiró en julio de 2017, mencionando que la ruta no cumplía con sus expectativas financieras en ese momento.

Houston (IAH) – Caracas (CCS): Una ruta estratégica para el sector petrolero y empresarial.

¿Cuál es el impacto económico y social de la reapertura de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela?

El impacto económico y social del regreso de estos vuelos es significativo. No sólo acortan los tiempos de viaje, que actualmente requieren escalas largas y aburridas en lugares como Panamá, República Dominicana o Colombia, sino que también tienen el potencial de impulsar el comercio.

Expertos en economía y fuentes del sector aéreo, como Aviacionline, indican que la competencia directa podría ayudar a estabilizar los precios de los boletos, que han alcanzado niveles récord en los últimos años debido a la escasa oferta.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



