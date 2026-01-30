EEUU activa medidas preventivas en aeropuertos contra el virus Nipah: esto dicen las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades sanitarias y de transporte de EEUU activaron en las últimas horas alertas preventivas en diversos aeropuertos internacionales del país.

La decisión surge tras el reciente brote del mortal virus Nipah reportado en la India y la implementación de estrictos controles de salud en varios países de Asia.

De acuerdo con Listin Diario, el objetivo de esta medida es reforzar los mecanismos de detección y respuesta rápida ante posibles riesgos de enfermedades emergentes.

Aunque actualmente todavía no se confirman casos de este virus en suelo estadounidense, el gobierno busca informar a viajeros y personal aeroportuario sobre los síntomas y los protocolos de aislamiento necesarios en caso de sospecha.

¿Qué es el virus Nipah?

Se trata de una enfermedad que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos fruteros o cerdos, aunque también puede contagiarse por contacto estrecho entre personas. Es un patógeno extremadamente peligroso, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 40 % y el 75 %.

Medidas en los aeropuertos

Las agencias de salud especificaron una serie de acciones preventivas para evitar la llegada del virus:

Control específico a pasajeros que lleguen de regiones afectadas.

Revisión de personas con fiebre o problemas respiratorios al aterrizar.

Recordatorios constantes a los viajeros sobre prácticas de limpieza y cuidado personal.

Monitoreo global de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene al Nipah en su lista de amenazas prioritarias para la salud global, situándolo al mismo nivel de peligrosidad que el Ébola o el Zika.

Su mayor riesgo radica en la alta mortalidad, la falta de vacunas y su capacidad de transmitirse de persona a persona en ciertos entornos.

Riesgo bajo pero controlado

A pesar de la gravedad del virus, las autoridades estadounidenses aclaran que el riesgo de una propagación masiva en el país es bajo.

No obstante, subrayan que la comunicación entre aeropuertos y pasajeros es vital para prevenir que la enfermedad ingrese al territorio y garantizar la seguridad de todos.

