Aerolínea portuguesa TAP anuncia reanudación de operaciones en Venezuela

Este viernes 30 de enero la aerolínea portuguesa TAP Air Portugal anunció la reanudación de sus operaciones en Venezuela.

El portavoz de la empresa, Filipe Moraes, reveló esta información a ala agencia de noticias AFP.

TAP reanuda conexión aérea a Venezuela

De acuerdo con las declaraciones de Moraes, "TAP confirma que reanudará vuelos a Venezuela". Asimismo, indica que la reanudación de estos vuelos será el próximo 30 de marzo de este año 2026.

Este anuncio se da tras un día de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la reapertura del espacio aéreo de Venezuela y levantara las alertas emitidas el pasado 21 de noviembre de 2025.

Aerolíneas internacionales regresan a Venezuela

La primera aerolínea internacional en confirmar su regreso al país tras el anuncio de Trump, fue la estadounidense American Airlines.

Otras aerolíneas como la panameña Copa y la colombiana Wingo ya anunciaron su reanudación de operaciones semanas atrás.

