Tarifas de hotel en Nueva York 2026: ¿Por qué tu próxima reserva será mucho más barata de lo previsto?

La ciudad de Nueva York ha dado un gran paso en la protección del consumidor al anunciar la prohibición definitiva de las "tarifas basura" en el sector hotelero.

Esta medida tiene como objetivo asegurar que el precio que se publicita sea el precio final que los visitantes paguen, eliminando esos molestos cargos sorpresa que suelen aparecer al final del proceso de reserva.

Este anuncio llega en un momento crucial, ya que la ciudad se prepara para recibir a más de 1.2 millones de turistas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Adiós a los cargos sorpresa y las retenciones inesperadas en hoteles de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó esta nueva normativa el 21 de enero de 2026, estableciendo que a partir del 21 de febrero de este año, todos los hoteles y plataformas de reserva deberán mostrar el costo total de la estadía desde el primer clic.

Según Univision 41 Nueva York, la regulación no solo prohíbe los cargos por servicios de "resort" o "destino" (que suelen variar entre $30 y $50 por noche), sino que también exige una transparencia total sobre las retenciones en tarjetas de crédito.

"Si reservas una habitación por $200, pagarás $200", afirmó Mamdani durante la conferencia de prensa. Esta regla ataca directamente el llamado drip pricing, una táctica donde las empresas añaden cargos obligatorios de forma gradual para atraer clientes con precios base engañosamente bajos.

El impacto económico para los turistas durante el Mundial 2026 es un tema candente

La necesidad de esta ley surge de las proyecciones que anticipan un aumento masivo en los precios de alojamiento durante el evento.

Un análisis de The New York Times y su sección deportiva, The Athletic, indica que las tarifas de los hoteles en las ciudades anfitrionas podrían dispararse hasta un 300% durante el Mundial.

En la zona de Nueva York y Nueva Jersey, donde se llevarán a cabo partidos importantes en el MetLife Stadium, los consumidores podrían ver un ahorro considerable.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), citadas por Clarín y Yahoo Noticias, se estima que esta prohibición podría ahorrar entre $46.4 y $67.4 millones de dólares anuales a visitantes y residentes.

La ley tiene como objetivo reducir el impacto del aumento natural de precios debido a la alta demanda, evitando que a los precios ya elevados se les sumen costos ocultos injustificados.

Reacción del sector y desafíos regulatorios ante la llegada del Mundial 2026 en Nueva York

En cuanto a la reacción del sector y los desafíos regulatorios, aunque la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York, encabezada por Vijay Dandapani, ha expresado su apoyo a la transparencia, algunos en la industria advierten sobre posibles repercusiones.

Según el portal Asian Hospitality, hay preocupación de que los hoteles simplemente aumenten el precio base de las habitaciones para compensar la pérdida de ingresos por tarifas de servicio.

Sin embargo, el DCWP ha asegurado que ejercerá toda su autoridad para sancionar a los hoteles y plataformas de reserva que no cumplan con la normativa.

Esta ley coloca a Nueva York a la vanguardia a nivel nacional, siendo la primera ciudad en Estados Unidos en regular de manera tan estricta las retenciones en tarjetas y la visualización de precios totales, siguiendo el modelo de transparencia propuesto por la Comisión Federal de Comercio (FTC).

