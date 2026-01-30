Florida elimina el examen de conducir en español y exige el uso exclusivo del inglés: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La administración estatal de Florida aplica una transformación radical en los requisitos para obtener permisos de circulación en todas sus categorías. Esta medida busca estandarizar la comunicación entre los conductores y las autoridades para elevar los niveles de seguridad en las autopistas. La decisión genera un intenso debate sobre la accesibilidad de los servicios públicos para la diversa población migrante que reside en el estado.

El examen de licencia de conducir de Florida será únicamente en inglés a partir del próximo 6 de febrero de 2026. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) confirmó que este cambio rige para las pruebas teóricas, prácticas y orales. El sistema estatal ya cuenta con la actualización tecnológica necesaria para eliminar cualquier otro idioma.

¿Qué motivó este cambio en el examen de Florida?

La nueva política surge tras un fatal accidente ocurrido en agosto de 2025 en la autopista Turnpike que involucró a un camionero extranjero. Este suceso atrajo la atención nacional y provocó advertencias directas por parte del Secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy. El gobierno federal condicionó el financiamiento para otros estados a la aplicación estricta de requisitos de competencia en el idioma inglés.

"El FLHSMV sigue comprometido a garantizar la seguridad vial mediante la promoción de una comunicación clara", expresó el departamento en su comunicado oficial. Anteriormente, los aspirantes a licencias no comerciales contaban con opciones en múltiples lenguas, mientras que los comerciales disponían de inglés y español. Con la eliminación de los exámenes impresos en idiomas extranjeros, el estado busca que cada conductor comprenda plenamente las leyes de tránsito locales.

¿Cuáles son las restricciones del examen?

La normativa prohíbe de forma terminante el uso de servicios de traducción durante la ejecución de las pruebas teóricas o de manejo. Los funcionarios de las oficinas de licencias recibieron instrucciones para rechazar cualquier asistencia lingüística externa que facilite la aprobación del test. Esta restricción aplica de igual manera para las clasificaciones de licencias de conductor comercial y para los permisos iniciales de aprendiz.

El sistema de seguridad vial de Florida prioriza ahora el entendimiento unificado de la señalización y las órdenes de los oficiales de policía. Muchos sectores consideran que esta medida garantiza un comportamiento responsable al conducir y reduce los riesgos de malentendidos en situaciones de emergencia. Sin embargo, las comunidades hispanas y de otros orígenes evalúan el impacto que esta barrera idiomática tendrá en sus desplazamientos laborales diarios.

¿Qué otros estados enfrentan presiones similares a las de Florida?

El secretario Duffy señaló que California, Washington y Nuevo México corren el riesgo de perder fondos federales si no siguen este ejemplo. La administración federal exige que los conductores de camiones comerciales demuestren una fluidez suficiente para operar de manera segura en el país. Florida toma la delantera al extender esta exigencia no solo a los transportistas de carga, sino a toda la población civil que solicite el carné.

El examen de licencia de conducir de Florida será únicamente en inglés y marca un precedente de rigurosidad en la gestión de documentos oficiales. Los residentes que planeaban realizar su examen en español u otro idioma deben apresurar su trámite antes de la fecha límite de febrero. El FLHSMV asegura que esta actualización tecnológica permitirá un monitoreo más eficiente del desempeño de cada nuevo conductor en las carreteras estatales.

