¿Manejas rápido?: conoce los nuevos montos de multas y motivos de prisión para conductores en EEUU

Desde octubre de 2025, entró en vigor un marco legal que endurece las sanciones de tránsito en todo el territorio estadounidense con el fin de reducir la mortalidad en las rutas. La normativa, avalada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), establece penalidades que alcanzan los 1.500 dólares para conductores que utilicen dispositivos móviles, excedan los límites de velocidad o ignoren señales en zonas escolares.

Castigos por exceso de velocidad y alcohol

La ley federal clasifica el exceso de velocidad grave como un delito cuando se superan los límites por más de 32 kilómetros por hora. En estados como Virginia, esta conducta puede derivar en penas de prisión.

Respecto al consumo de alcohol, entidades como Utah han fijado el límite permitido en 0,05%, permitiendo a los jueces restringir la compra de bebidas alcohólicas a infractores reincidentes mediante anotaciones en sus documentos de identidad.

Uso de tecnología y dispositivos móviles

La manipulación de teléfonos celulares al conducir es ahora una infracción primaria en casi 30 estados, lo que faculta a la policía para detener el vehículo ante la sola sospecha de uso.

En Luisiana, las multas por usar el móvil en zonas escolares ascienden a 250 dólares, mientras que en Oregón las sanciones para reincidentes llegan a los 2.000 dólares. Alaska impone las penas más severas, con multas de hasta 10.000 dólares y un año de cárcel si el uso del celular provoca un accidente con heridos.

Uso del cinturón de seguridad y seguridad escolar

La omisión del cinturón de seguridad es considerada una falta de cumplimiento primario en 35 estados, con multas que varían entre los 10 y 200 dólares según la jurisdicción. Datos de la NHTSA indican que el 44% de los fallecidos en accidentes durante el año 2023 no portaba este elemento de seguridad. Asimismo, la ley pone especial énfasis en el respeto a los autobuses escolares, cuya desobediencia se incluye entre las faltas sancionadas con el tope máximo de 1.500 dólares.

Sistemas de fiscalización automatizada

Para garantizar el cumplimiento de la norma, más de 300 comunidades han implementado cámaras de velocidad y semáforo. Estos sistemas automáticos operan actualmente en 26 estados y el Distrito de Columbia. En Maryland, los dispositivos captan infracciones cuyas multas oscilan entre 40 y 425 dólares, permitiendo una vigilancia constante incluso en zonas con poca presencia policial presencial.

