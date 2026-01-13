Guía para conductores en EEUU: cómo aprobar la inspección de emisiones y evitar multas este 2026

Suscríbete a nuestros canales

Para miles de conductores en Estados Unidos (EEUU), el inicio de un nuevo año fiscal trae consigo la renovación del registro vehicular y, con ello, la obligatoria inspección de emisiones o "Smog Check".

En 2026, cumplir con este requisito es más crítico que nunca, teniendo en cuenta que las multas por circular con un registro vencido han aumentado en varios estados.

Además, para la comunidad inmigrante, mantener los papeles del vehículo en regla es una medida de seguridad preventiva esencial ante cualquier encuentro con las autoridades de tránsito.

Sin la inspección, no puedes renovar los "stickers" de las placas, conducir con placas vencidas es la principal razón por la que la policía detiene vehículos.

A continuación, presentamos una guía actualizada para navegar este proceso con éxito, ahorrando tiempo y evitando gastos innecesarios.

¿Qué buscan las autoridades en 2026?

La inspección ambiental ya no solo mide el humo que sale por el escape.

La mayoría de los estados que realizan estas inspecciones utilizan el sistema OBD-II (On-Board Diagnostics).

Esto significa que la computadora de la estación de inspección "habla" directamente con la computadora de tu auto. Si hay un fallo electrónico, aunque el auto no eche humo, no aprobará.

Puntos críticos para una inspección exitosa

La luz de "Check Engine" Si la luz naranja de "revisar motor" está encendida, tu auto fallará automáticamente en el 95% de los estados.

No borres el código desconectando la batería justo antes de la prueba; la computadora del centro de inspección detectará que el sistema no está "listo" (Ready) y te pedirá volver en una semana.

Ten en cuenta que, un motor frío es ineficiente.

Conduce tu vehículo a velocidades de autopista durante al menos 20 minutos antes de entrar a la estación.

Esto asegura que el convertidor catalítico esté a la temperatura óptima para quemar los residuos contaminantes.

Un cambio de aceite reciente puede marcar la diferencia.

El aceite sucio desprende vapores que el sistema de ventilación del cárter envía al motor, aumentando las emisiones de hidrocarburos.

Asimismo, asegúrate de tener al menos medio tanque de combustible fresco.

Muchos fallan las inspecciones por algo tan simple como un tapón de gasolina agrietado o mal cerrado.

El sistema de evaporación (EVAP) detecta fugas de presión y esto genera un fallo inmediato. Revisa que no haya fugas visibles en el tubo de escape.

Una batería débil o terminales sulfatados pueden causar fluctuaciones de voltaje que confunden a los sensores de oxígeno. Asegúrate de que tu sistema eléctrico esté estable.

Para 2026, muchos estados han eximido a los vehículos eléctricos (EV) de estas pruebas, pero los híbridos aún deben presentarlas en estados como California.

Si tu auto es anterior a 1996, la prueba será diferente (usando un dinamómetro o prueba de escape directa).

Mapa de inspecciones: ¿Dónde es obligatorio en 2026?

Aunque la tendencia hacia los autos eléctricos está creciendo, los siguientes estados mantienen programas de inspección estrictos este año:

California: El programa más riguroso (Smog Check cada 2 años).

El programa más riguroso (Smog Check cada 2 años). Nueva York: Inspección anual obligatoria (Seguridad y Emisiones).

Inspección anual obligatoria (Seguridad y Emisiones). Texas: Requiere inspección en condados metropolitanos (Houston, Dallas, Austin, etc.). Nota: Texas eliminó la inspección de seguridad en 2025, pero mantuvo la de emisiones en áreas pobladas.

Requiere inspección en condados metropolitanos (Houston, Dallas, Austin, etc.). Nota: Texas eliminó la inspección de seguridad en 2025, pero mantuvo la de emisiones en áreas pobladas. Illinois: Obligatorio en el área de Chicago y alrededores.

Obligatorio en el área de Chicago y alrededores. Georgia: Requerido en los 13 condados del área metropolitana de Atlanta.

Requerido en los 13 condados del área metropolitana de Atlanta. Otros: Arizona (Phoenix/Tucson), Colorado (Denver), Maryland, Massachusetts, New Jersey y Pennsylvania.

Fallo de la inspección:

Si tu auto no aprueba, la ley te otorga un reporte detallado con los códigos de error, de modo que puedas hacer las correcciones necesarias.

Muchos estados ofrecen un período de gracia de 30 a 60 días para realizar reparaciones.

Además, existen programas de asistencia estatal (como el CAP en California) que ofrecen hasta $1.200 para reparaciones de emisiones si cumples con ciertos niveles de ingresos.

