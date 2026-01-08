Sin este requisito no podrás solicitar el beneficio de deducción fiscal por tus horas extras en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Con la entrada en vigor del paquete legislativo One Big Beautiful Bill (OBBB), miles de trabajadores en Estados Unidos, EEUU, tienen ahora el derecho de excluir sus ingresos por horas extraordinarias del impuesto federal sobre la renta.

Sin embargo, para beneficiarse de la medida conocida como “No Tax on Overtime”, existe un requisito administrativo crítico que no puede pasarse por alto.

Se trata de la conservación del último talón de pago (pay stub) del año.

¿Por qué es vital el último "Pay Stub" de 2025?

Aunque la ley ya es una realidad, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha calificado el actual ciclo fiscal como un periodo de transición.

Esto significa que los sistemas automatizados aún están en proceso de actualización.

Para que un trabajador pueda demostrar cuánto dinero generó específicamente por concepto de horas extras (overtime) durante todo el año, deberá presentar su último comprobante de pago de diciembre.

Este documento actúa como el resumen acumulado de sus ingresos y es la prueba primaria para solicitar la deducción.

Pasos para asegurar su beneficio fiscal

Para que su declaración sea aceptada sin contratiempos, siga estas recomendaciones:

Identifique el documento: el pay stub es el desglose que acompaña a su cheque (ya sea físico o digital). Busque la sección etiquetada como "Year-to-Date" (YTD) bajo el concepto de "Overtime". Resguarde el formato: si recibe depósitos directos, descargue el PDF del portal de nómina de su empresa. Si recibe cheques físicos, escanee o fotocopie el talón antes de depositar el cheque. Verifique la información: asegúrese de que el total de horas extras acumuladas coincida con sus registros personales. Sin este desglose detallado, el IRS no podrá procesar la exención.

El futuro del trámite: ¿Qué pasará después de 2026?

La buena noticia para los contribuyentes es que esta carga administrativa es temporal. Según ha informado el IRS, a partir de la temporada de impuestos de 2026, los empleadores estarán obligados a utilizar una versión actualizada del formulario W-2.

Este nuevo formato incluirá una casilla específica para detallar las horas extras, eliminando la necesidad de que el empleado conserve sus talones de pago personales para este fin.

Información adicional para su declaración:

Para completar su preparación fiscal, tenga en cuenta estos puntos clave que suelen generar dudas:

Límite de la exención: verifique si su industria o nivel de ingresos tiene algún tope específico. Aunque la premisa es "no impuestos en horas extras", algunas regulaciones estatales podrían diferir del mandato federal.

verifique si su industria o nivel de ingresos tiene algún tope específico. Aunque la premisa es "no impuestos en horas extras", algunas regulaciones estatales podrían diferir del mandato federal. Diferencia entre impuestos federales y estatales: la medida "No Tax on Overtime" aplica principalmente al impuesto federal . Es fundamental consultar si su estado de residencia se ha adherido a esta normativa o si seguirá reteniendo impuestos estatales sobre esas horas.

la medida "No Tax on Overtime" aplica principalmente al . Es fundamental consultar si su estado de residencia se ha adherido a esta normativa o si seguirá reteniendo impuestos estatales sobre esas horas. Software de impuestos: si utiliza plataformas como TurboTax o H&R Block, asegúrese de seleccionar la opción "Ingresos por OBBB" al ingresar sus datos del W-2 este año para que el sistema le pida cargar el comprobante adicional.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube