Conmoción en Minneapolis: escuelas cierran tras muerte de una madre a manos de agentes federales

Las escuelas públicas de Minneapolis anunciaron la suspensión total de clases y actividades para este jueves 8 y viernes 9 de enero de 2026, tras una jornada de violencia y tensión que culminó con la muerte de una mujer de 37 años por disparos de un agente federal.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles 7 de enero en el sur de Minneapolis, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La víctima, identificada como Renee Nicole Good, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense, recibió al menos un disparo en la cabeza mientras se encontraba en su vehículo.

Versiones de los hechos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que los agentes actuaron en defensa propia luego de que Good intentara embestirlos con su SUV, calificando el acto como "terrorismo doméstico".

Videos captados por transeúntes y declaraciones de autoridades locales, incluyendo al alcalde Jacob Frey, cuestionan la versión federal. Testigos aseguran que la mujer estaba aterrorizada e intentaba alejarse de los agentes (quienes portaban máscaras y armas largas) cuando le dispararon a quemarropa.

Caos en la secundaria Roosevelt

La tensión escaló durante la tarde cuando agentes de la Patrulla Fronteriza se presentaron en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Roosevelt durante la hora de salida. Según el distrito escolar, los agentes lanzaron gases pimienta y detuvieron a dos empleados de la escuela, lo que provocó enfrentamientos con padres y personal docente.

Ante la inestabilidad en las calles y las protestas masivas que se han desatado, el distrito decidió cerrar los planteles los días jueves 8 y viernes 9 de enero, debido "preocupación por la seguridad de los estudiantes y el personal" tras los incidentes ocurridos en la ciudad.

"Fue una escena de pánico absoluto. Esto no debería suceder frente a una escuela donde los niños están saliendo", declaró un funcionario escolar de la secundaria Roosevelt.

