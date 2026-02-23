"Solo quería disciplinarlo": mujer golpeó a su gato durante 30 minutos por derramar un vaso de agua

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer resultó detenida como sospechosa de golpear a su gato repetidas veces, durante un periodo de media hora, dentro de la habitación de un hotel.

El incidente se registró en Florida (EEUU), específicamente en un motel de Homestead, la semana pasada. La sospechosa quedó identificada como Jemica Monique Walker, de 48 años de edad.

Los agentes policiales indicaron que recibieron un reporte desde el Everglades Motel, sobre un disturbio en curso poco antes de la 1:00 de la madrugada del 11 de febrero.

La persona que llamó al 911 reportó que una inquilina golpeaba a su gato y que, “posiblemente, estaba bajo la influencia de drogas”.

Golpeó a su gato por derramar agua en el suelo

Cuando los oficiales llegaron, encontraron la puerta de la habitación de Walker abierta y hablaron con ella, la sospechosa “de manera espontánea declaró que solo trataba de disciplinar a su gato”, reveló el informe, citado por Local 10 News.

Walker dijo a los agentes que el gato había enredado su correa en la pata de una mesa y derramó agua en el piso. Además, declaró que “golpeó al gato durante solo unos 30 minutos”.

La Policía indicó que el gato parecía estar mojado, asustado; el animal temblaba mientras permanecía sujeto con una pequeña correa.

Un empleado del motel dijo a los agentes que dormía en la habitación contigua, cuando escuchó a Walker golpear al gato “fuerte y repetidamente”. El testigo aseguró que la mujer le gritaba al felino: “no lo hagas más”.

Confesó que golpeó al animal por más de 30 minutos

Las autoridades señalaron que el vecino se negó a proporcionar una declaración por escrito, pero dio una declaración verbal que fue grabada en la cámara corporal de un oficial. También dijo que no era la primera vez que ocurría un incidente similar.

Según la policía, el residente también indicó que vio al gato atado a una mesa con una correa negra.

La Policía dijo que Walker afirmó que golpeó al gato entre 20 y 30 minutos y que solo utilizó sus manos para “disciplinarlo”.

De acuerdo con el informe de arresto, la investigación del oficial determinó que Walker “muy probablemente causaba intencionalmente dolor y sufrimiento innecesario al animal con la intención específica de castigarlo”.

Registros de la cárcel muestran que Walker enfrenta un cargo de crueldad animal con intención de herir o matar y un cargo de posesión de cocaína.

La mujer quedó detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de 5.000 dólares.

